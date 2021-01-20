В 2020 году на центральных торговых улицах Москвы закрылись более 200 ресторанов и кафе. Об этом говорится в отчете компании JLL.

"Всего в 2020 году в центральном стрит-ритейле столицы закрылось 455 операторов. Из них закрылось 208 заведений общественного питания, что на 35% превышает аналогичный показатель за 2019 год. В общей структуре закрытий доля ресторанов и кафе составила 46%. Следом за сегментом общественного питания в структуре закрытий следуют "банки и услуги", за год в центральных торговых коридорах столицы закрылось 46 представителей данного сегмента", - приводит сообщение компании "Интерфакс" .

Аналитики назвали сегмент общественного питания одним из наиболее пострадавших из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. При этом заведения, расположенные на центральных улицах, ощутили последствия пандемии еще сильнее из-за снижения трафика и туристического потока.

По данным JLL, свои заведения чаще других закрывали сетевые операторы в целях оптимизации. Так, несколько заведений закрыли сети "Шоколадница" и Prime. Также в список закрытых ресторанов вошли гастробар Grizzly на Мясницкой, "Корчма Тарас Бульба" на Пятницкой, Sanders Grill by KFC на Новом Арбате и другие.

Существенный рост числа закрывшихся ресторанов по сравнению с 2019 годом привел к росту вакантности на центральных торговых улицах столицы. Так, по итогам прошлого года доля свободных помещений составила 15,5%, увеличившись на 6,8 п.п. по сравнению с концом 2019 года. Этот показатель стал самым высоким за последние пять лет.

Сложившаяся на рынке ситуация привела к снижению ставок аренды помещений. Например, на Арбате за прошлый год средняя стоимость аренды уменьшилась на 21% и составляет сейчас 75 тыс. рублей за квадратный метр в год. На 19% подешевела аренда на 1-я Тверской-Ямской улице и на 13% на Покровке.