minstroyrf.gov.ru Замглавы Минстроя России Никита Стасишин

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Запуск программы льготной ипотеки под 6,5% сделал покупку квартиры более выгодной по сравнению с арендой. Об этом заявил 20 июля замглавы Минстроя России Никита Стасишин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

"Ставка составляет 6,5%. Это означает, что в среднем платеж для населения - порядка 16 тыс. рублей при средней стоимости квартиры до 3,5 млн рублей. Это привело к тому, что сегодня покупка квартиры в ипотеку (с учетом достаточно короткого цикла строительства и того, что в большинстве своем застройщики переходят на строительство стандартного жилья с отделкой) выгоднее, чем снимать квартиру в аренду. Но это я говорю про рыночную аренду", - приводит слова Стасишина ТАСС.

Напомним, в конце апреля правительство РФ приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5%, утвердить которую ранее поручил президент Владимир Путин в рамках мер поддержки граждан и строительной отрасли в период эпидемии коронавируса.

Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Пока что первоначальный взнос должен составлять не менее 20% (его планируют снизить до 15%), а купить на таких условиях можно только жилье в новостройке.

В середине июня сообщалось, что правительство будет прорабатывать вопрос расширения программы льготной ипотеки. О необходимости расширения программы заявила президент "Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства" Елена Николаева на встрече первого вице-премьера Андрей Белоусов с представителями "Деловой России". По ее мнению, необходимо расширить круг застройщиков, попадающих под программу, поскольку сейчас действие программы распространяется на жилые объекты, приобретенные на первичном рынке у застройщиков, только по схеме долевого строительства. При этом, если дом был построен по инициативе инвестора, и соответствующим образом инвесторами являются паевые инвестиционные фонды или частные лица, как это происходит в малоэтажном строительстве, то такое жилье нельзя купить по программе льготной ипотеки.

Также Николаева предложила продлить программу льготного ипотечного кредитования до 1 января 2022 года, и увеличить максимальный размер кредита. "Обязательно с коллегами проработаем эти вопросы. Программа, как мы видим, оказалась достаточно успешной. Большое спасибо, что обратили внимание", - прокомментировал предложения Николаевой Белоусов. В свою очередь замминистра экономического развития Полина Крючкова отметила, что вопрос распространения программы не только на долевое строительство уже прорабатывается.

В конце июня глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о повышении максимальной суммы ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5%. "В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано, максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей, а для жителей других регионов - с 3 до 6 млн рублей", - сказал Мишустин.

Ранее эксперты отмечали, что после повышения предельных сумм кредитов по новой программе можно будет купить от 80% до 95% квартир в российских новостройках. Для Москвы речь шла о 70% всех новых квартир.