Предложение крупных офисных помещений в Москве сократилось до минимума за последние пять лет

denisismagilov / DepositPhotos Что же касается предложения офисов площадью 10-20 тыс. квадратных метров, то его объем с 2016 года сократился в четыре раза, а количество свободных офисных помещений на 5 тыс. квадратных метров упало вдвое

zhudifeng / DepositPhotos

Предложение крупных офисных помещений в Москве сократилось до минимума за последние пять лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующее исследование компании JLL.

"За последние пять лет предложение крупных вакантных офисных блоков класса А в центральном деловом районе Москвы сократилось до минимальных значений. В настоящее время компании, которые планируют аренду офиса площадью от 20 тыс. квадратных метров и более, могут рассматривать только здания, ввод которых запланирован на 2022 год и позднее", - говорится в отчете.

Что же касается предложения офисов площадью 10-20 тыс. квадратных метров, то его объем с 2016 года сократился в четыре раза, а количество свободных офисных помещений на 5 тыс. квадратных метров упало вдвое.

"Стабильный спрос на рынке офисной недвижимости и невысокие объемы нового строительства привели к постепенному снижению доли свободных площадей, которое наблюдалось последние пять лет. При этом менялся не только объем свободных площадей, но и его структура: в наибольшей степени уменьшалось предложение свободных крупных офисов более 20 тыс. квадратных метров", - подчеркнули в JLL.

Аналитики полагают, что 2020-2021 годах арендаторы сфокусируются не на заключении договоров новой аренды, а на продлении и пересогласовании текущей аренды для минимизации издержек. Но в перспективе двух-трех лет рынок заметно изменится, считает член совета директоров и глава департамента офисной недвижимости компании JLL Алексей Ефимов. "Будут происходить значительные изменения в подходе к офисному пространству за счет увеличения использования незакрепленных рабочих мест (desk sharing). Тренд на оптимизацию использования рабочего пространства поможет арендаторам постепенно сократить затраты на содержание офиса", - сказал он.

Напомним, в начале июля в компании Knight Frank сообщили, что количество сделок по аренде и покупке офисов в Москве в первом полугодии снизилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (с 301 тыс. квадратных метров до 163 тыс. квадратных метров). Хотя в январе-июне в столице был закрыт ряд крупных сделок по аренде офисов, объем выведенных на рынок площадей превысил объем арендованных и купленных офисов. Сейчас аналитики прогнозируют, что по итогам года будет поглощено всего 200 тыс. квадратных метров, и этот показатель будет минимальным с 2015 года.

Снижение спроса и приостановку переговоров об аренде, которые находились в начальной стадии, эксперты связывали с пандемией коронавируса и ее последствиями.