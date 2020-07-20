В первой половине 2020 года в Москве выявили 689 самовольных построек, на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом площадь этих строений составила 494 тыс. квадратных метров, увеличившись почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в столичной Госинспекции по недвижимости.

Больше всего самостроев было выявлено в Центральном, Северном, Южном и Юго-Восточном административных округах Москвы, пишет РБК. Как отметили в ведомстве, такие объекты зачастую не отвечают строительным нормам и могут угрожать здоровью и жизни граждан, поэтому демонтаж самостроя обязателен из соображений безопасности. За шесть месяцев в столице демонтировали более 800 самовольных построек площадью 312 тыс. квадратных метров. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 51%, а половина самостроев была добровольно снесена владельцами.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, эффективность работы ведомства в этом году существенно возросла, в первую очередь, благодаря использованию современных технологий дистанционной работы: две трети территории города были обследованы при помощи квадрокоптеров, камер городского видеонаблюдения и ортофотопланов, что позволило охватить большие площади за меньшее время.

"В первом полугодии 2020 года нами совместно с Департаментом информационных технологий был запущен пилотный проект по внедрению систем искусственного интеллекта, который позволил увеличить долю выявления новых самовольных построек от количества обследованных объектов более чем в пять раз, с 15% до 78%", - рассказал глава ведомства.

Напомним, около года назад Госинспекция по недвижимости отчиталась об успешном завершении первого этапа программы по выявлению самостроев и административных нарушений в сфере использования земельных участков при помощи беспилотников.

Так, с августа 2018 года по август 2019 года при помощи дронов было обследовано 9,6 тыс. земельных участков общей площадью 99 квадратных километров. В результате было выявлено 480 незаконно размещенных объектов, 16 фактов самовольного ограничения доступа на территории общего пользования и 42 случая нарушения разрешенного использования участков.