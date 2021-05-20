Омбудсмен Татьяна Москалькова

Пресс-служба президента России

Омбудсмен Татьяна Москалькова выступила за пересмотр статьи 29 Жилищного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность собственников жилья за незаконную перепланировку.

Поводом для этого предложения стала история обратившейся к Москальковой на личном приеме жительницы Красноярска. "Она приобрела комнату, однако впоследствии выяснилось, что помещение было переделано в жилое из кухни, и теперь суд требует от женщины и ее соседей восстановить нарушенную планировку. Первоначально многокомнатную квартиру купил человек, который разделил ее на отдельные 4 помещения, каждое с туалетом, даже кухню переоборудовали в жилое помещение, и продал эти 4 помещения. Люди, которые их купили, конечно, не знали о том, что он сделал все это незаконно. Теперь суд требует от жильцов в течение месяца произвести за свой счет перепланировку жилого помещения, а у людей нет возможности. При неисполнении они будут выселены из единственного жилья. Однако жильцы никаких работ по перепланировке не производили. Они уже купили помещения в таком состоянии", - говорится в записи, размещенной на странице Москальковой в Instagram . ⠀

Из-за действий прежнего владельца новые жильцы не смогли провести строительную экспертизу для рассмотрения в суде вопроса оставления жилого помещения в перепланированном виде. Администрация города не согласилась оставить квартиру в ее нынешнем состоянии.

"Все по закону, но справедливости нет, людей практически лишают единственного жилья. В связи с этим предлагаю пересмотреть норму статьи 29 Жилищного кодекса РФ в части возложения на нового собственника жилого помещения, ответственности за переоборудование (переустройство) прежним собственником. Либо внести изменения в данную статью, возложив обязанность на органы местного самоуправления получить заключение экспертизы строительной организации, имеющей лицензию на подобные действия, о том, что дальнейшая эксплуатация жилого помещения в переоборудованном виде невозможна по причине возможного обрушения несущих конструкций", - написала Москалькова.