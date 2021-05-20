Писарев Андрей Андреевич

Партия «Единая Россия»

Заместитель гендиректора Первого канала Константина Эрнста Андрей Писарев владеет элитной недвижимостью в Москве и Московской области, а приобрести ее он мог на доходы от доли в компании, получавшей заказы от Первого канала. Об этом пишет The Insider .

Писарев возглавляет на Первом канале дирекцию социальных и публицистических программ, которая занимается выпуском политических ток-шоу и организацией теледебатов во время президентских и парламентских выборов. Ранее Писарев был руководителем политдепартамента центрального исполкома партии "Единая Россия" и считался идеологом упраздненного партией "Русского проекта", боровшегося со всем иностранным. До избрания в Госдуму заместителем Писарева на Первом канале был вице-спикер Петр Толстой, а сейчас этот пост занимает ведущий Артем Шейнин.

По данным Росреестра, в прошлом году Писарев купил квартиру площадью 233 квадратных метра в жилом комплексе "Романов переулок, 5", расположенном недалеко от Кремля. Квадратный метр недвижимости в этом ЖК стоит более 1 млн рублей. Кроме того, Писареву принадлежит построенный в 2019 году четырехэтажный особняк площадью 1064 квадратных метра в ДСК "Мичуринец" в Переделкино. Дома сопоставимой площади в этом месте продаются как за несколько сотен миллионов рублей, так и дороже миллиарда. Служебной машиной Писарева является Mercedes Maybach S 450 4Matic стоимостью примерно 15 млн рублей.

В публикации отмечается, что зарплата Писарева на Первом канале составляет около 700 тыс. рублей в месяц, но, вероятно, заработать на элитную недвижимость он смог как основной владелец компании "Студия Индиго", которая на протяжении многих лет снимала предвыборную рекламу "Единой России" и делала ролики для ЦИК. Также компания получала миллионные субсидии Минкультуры на производство неигровых фильмов. Кроме того, Indigo снимает фильмы для Первого канала и производит программу "Политика с Петром Толстым". Совладельцем компании Писарев был до 2019 года. На вопросы издания он не ответил.

В настоящее время государство контролирует 51% Первого канала через нескольких акционеров, включая Росимущество (38,9%), ФГУП "ИТАР-ТАСС" (9,1%) и ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино". По словам гендиректора "Трансперенси Интернешнл - Россия"* Ильи Шуманова схема контролирования долей в Первом канале через ФГУПы и непубличный статус акционерного общества позволяют обходить требования законодательства о закупках. "Это пробел, создающий коррупционные риски. Канал мог бы и самостоятельно принять нормы, ограничивающие сделки с личной заинтересованностью, но на его официальном сайте такого документа обнаружить не удалось", - отметил он.

Первый канал с 2014 года получает от государства субсидии на производство контента. Так правительство выделило каналу по 6,5 млрд рублей в год в 2018-2021 годах и по 5 млрд рублей в год 2022-2025 годах.