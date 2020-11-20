Goodluz / DepositPhotos Коммуналки XXI века - в Москве могут появиться новые сети коливингов

Goodluz / DepositPhotos

В ближайшие пять лет в Москве могут появиться несколько сетей так называемых коливингов - находящихся под управлением профессиональных операторов объектов для совместного проживания группы людей, где общественные зоны выделено 30-35% площадей. С таким прогнозом выступили компании CBRE и "Метриум".

По мнению аналитиков, такой формат будет активно развиваться на базе существующей недвижимости, а одним из главных факторов роста интереса к коливингам в России и многих европейских странах называют снижение доступности жилья. Так, по данным Oxford Economics, в 2018 году жилая недвижимость в Европе в среднем дорожала на 4,4% год к году, тогда как реальные доходы выросли всего на 0,8%. В России, по оценкам ЦИАН, новостройки в городах-миллионниках подорожали за прошлый год в среднем на 14,1%, а в Москве цены выросли - на 15%, пишет "Коммерсант".

Издание отмечает, что тренд на совместное проживание в Москве возник в середине 2000-х годов на фоне роста стоимости аренды жилья. Сейчас для совместного проживания используются как квартиры, так и хостелы. Например, глава сети "Хостел рус" Андрей Цай сообщил, что примерно 20% клиентов компании живут в хостелах месяц и более. По его мнению, с развитием формата коливингов этот показатель существенно не сократится, поскольку проживание в коливингах будет стоить дороже. В свою очередь, основатель сети LogInn Colivings Алла Цытович подтвердила, что проживание в объектах сети стоит на 15-20% дороже по сравнению с хостелом. Она также рассказала, что в коливингах постоянно проживают почти 70% гостей, а средний срок проживания составляет 3,5 месяца. При этом Цытович уверена, что в дальнейшем сегмент коливингов будет расти - проекте в этой сфере рассматривают крупные девелоперы. Она добавила, что окупить вложения в коливинг можно за 2-2,5 года.

В то же время управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич скептически отнесся к перспективам развития коливингов в Москве. "По сути, все существующие в России общежития можно назвать коливингами, и мы прекрасно знаем, как там живут люди", - отметил он, указав на сложности управления коливингом и необходимость дополнительного контроля гостей.

"В условиях пандемии вряд ли этот формат найдет широкое распространение, учитывая стремление к большей изоляции", - полагает, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова. В "Метриуме" согласны, что негативный опыт проживания в коммунальных квартирах и общежитиях сказывается на развитии формата коливингов.