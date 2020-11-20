Статус жилых помещений в России получат только те апартаменты, в которых созданы условиях для комфортного и безопасного проживания, а к строящимся апартаментам будут предъявляться специальные требования. Об этом сообщил в пятницу, 20 ноября, замглавы Минстроя Никита Стасишин, который днем ранее заявил, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на строительство апартаментов.

"Нет задачи - признать все объекты, мало-мальски адаптированные для проживания, полноценным жильем. Такой статус могут получить только те объекты, в которых, еще раз повторю, созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного проживания, а также предоставлена возможность пользоваться всеми необходимыми инфраструктурными, социальными и инженерными удобствами", - сказал Стасишин 20 ноября (цитата по ТАСС).

Замминистра добавил, что для проектов строящихся в настоящее время апартаментов ведомство разработает "перечень условий и требований, предъявляемый к подобным объектам". "Никаких запретов Минстрой устанавливать не будет. Наша задача - урегулировать этот вопрос таким образом, чтобы конечный пользователь ощущал себя полноценным собственником жилого помещения - как при покупке квартиры", - заявил чиновник.

По словам Стасишина, для урегулирования статуса апартаментов прежде всего нужно определить, что такое апартаменты, для чего они нужны, какие в них должны быть условия проживания. После этого можно будет прописать в законодательстве их статус, сделав апартаменты отдельным видом жилых помещений. Изменение статуса должно позволить учитывать апартаменты в объеме вводимого жилья.

Напомним, сейчас апартаменты относятся к нежилым помещениям, и в них нельзя зарегистрироваться, хотя фактически апартаменты являются жильем. Кроме того, для них применяются повышенные тарифы ЖКХ и налоговые ставки, а в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Как отметил Стасишин, "амнистия" позволит жильцам узаконенных апартаментов регистрироваться в них и обращаться в госорганы за различными услугами по месту регистрации.

"Это будет равноценное место проживания, но самое главное, что дома будут обслуживаться управляющими организациями. Люди должны быть обеспечены качественными коммунальными услугами, жить в комфортных и безопасных условиях", - подытожил Стасишин.

В конце сентября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что законопроект о правовом статусе апартаментов в России планируется принять до конца текущего года. "Мы подготовили закон по определению правового статуса апартаментов. Сейчас есть много споров, эта тема больше касается Москвы и крупных городов. Что такое апартаменты, как их признавать, как считать на них социальные нормы: мы планируем до конца этого года, в осеннюю сессию, принять это решение", - заявил вице-премьер.

Еще в 2018 году в Госдуму был внесен законопроект о переводе апартаментов в разряд жилых помещений. В пояснительной записке к документу отмечалось, что строительство апартаментов получило широкое распространение в крупных городах и их неузаконенный правовой статус порождает значительное количество проблем как для граждан (невозможность регистрации по месту жительства в таких помещениях), так и для городов (необеспеченность заселяемых граждан объектами социальной инфраструктуры). Тогда законопроект раскритиковал Верховный суд, а через некоторое время был отозван из Госдумы.

В прошлом году в Минстрое разработали другой законопроект, регулирующий строительство апартаментов. В ведомстве предложили изменить Жилищный кодекс и установить порядок перевода нежилых помещений в апартаменты. В январе этого года Хуснуллин заявил, что поправки, уточняющие статус апартаментов, могут быть приняты до конца года, тогда же вице-премьер признал необходимость корректировки законодательства в этой сфере.