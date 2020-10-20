Задолженность россиян за электроэнергию приблизилась к 200 млрд рублей

Объем просрочки платежей населения за электроэнергию достиг по России почти 200 млрд рублей. Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

"На сегодняшний день объем просрочки платежей за электроэнергию (у населения) достиг по стране почти 200 млрд рублей. При этом меньше всего задолженности за период пандемии коснулись тех энергосбытовых компаний, которые вложились в разработку собственных приложений по оплате услуг", - приводит слова сенатора РИА "Новости".

Федоров отметил, что карантин подтвердил необходимость цифровизации сервисов оплаты услуг ЖКХ, поскольку долговая нагрузка выросла в том числе из-за того, что люди были вынуждены находиться дома и не могли оплачивать квитанции очно. Сенатор добавил, что Минэнерго и Минстрой должны взять на себя разъяснительно-информационную работу как по мерам поддержки населения, так и по возможностям онлайн-сервисов. Также Федоров выразил надежду, что Минэнерго предложит новый механизм контроля за качеством предоставляемых энергоуслуг вместо обязательного лицензирования.

"Возможно, стоит рассмотреть некие формы саморегулирования, которые помогут внедрить стандарты обслуживания, новый механизм поддержки энергосбытовой функции и сформировать компенсационный фонд, которым можно будет перекрывать дельту между сформировавшейся задолженностью перед оптовым рынком инфраструктуры и средствами, вырученными при продаже энергосбытовых функций, взять на себя исполнение функций гарантирующего поставщика на территориях, на которых этот статус не удается присвоить длительный период, как минимум до передачи функций на постоянной основе", - предложил Федоров.

Напомним, в начале сентября глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что собираемость платежей за услуги ЖКХ в России вышла на уровень 2019 года после падения весной на фоне действия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что в случае неоплаты услуг ЖКХ потребителями коммунальщики не имеют права до конца 2020 года взимать пени и штрафы за просрочку, а также отключать или ограничивать подачу коммунальных ресурсов неплательщикам. Кроме того, из-за пандемии власти до 1 января 2021 года отменили поверки бытовых приборов учета коммунальных ресурсов. Показания счетчиков с истекшим сроком поверки должны приниматься коммунальщиками до конца текущего года.