Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала нашумевший законопроект о всероссийской реновации при условии его доработки. Об этом говорится в проекте отзыва комиссии.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета замечаний", - цитирует документ РИА "Новости". В частности, в проекте отзыва указано, что дополнительной проработки требует перечень случаев, при которых решение о комплексном развитии территории и порядок его реализации может приниматься правительством, регионами, а также в каких случаях принятие такого решения может быть передано органами госвласти субъекта РФ органу местного самоуправления.

"Мероприятия по расселению аварийного жилья и жилья, подлежащего сносу и реконструкции на основании адресных программ, влияют на достижение показателей трех составляющих национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": улучшение жилищных условий граждан, увеличение объемов жилищного строительства и создание комфортной городской среды. В законопроекте необходимо предусмотреть положения, обеспечивающие взаимосвязь указанных мероприятий с достижением показателей национальной цели и национальных проектов в целом, в том числе в части обеспечения комплексной застройки необходимой инфраструктурой", - отмечается в проекте отзыва.

Кроме того, в правительстве считают, что авторам законопроекта нужно соотнести обязанности, возникающие у органа власти в связи с заключением им договора о комплексном развитии территории, с полномочиями публично-правовых образований, в том числе с учетом различных видов муниципальных образований.

Наконец, в отзыве предлагается соотнести форму и порядок выявления и учета мнения собственников помещений и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах о включении таких домов в проект программы по сносу и реконструкции и об исключении из программы с действующим порядком подсчета голосов, установленным Жилищным кодексом. В уточнении также нуждаются положения законопроекта о порядке организации и проведении аукциона на право заключить договор о комплексном развитии территории.

Напомним, суть законопроекта, который был внесен в Госдуму в середине сентября группой сенаторов, состоит в том, что в проект программы по сносу и реконструкции может быть включен многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Также он позволяет принудительно переселять жителей домов, включенных в реновацию, "с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения".

Ранее политики и эксперты выступили с резкой критикой законопроекта. Так, президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева отмечала среди прочего, что проект закона игнорирует нормы градостроительного законодательства.

"Согласно ему, в городах должно быть территориальное планирование, градостроительное зонирование, которое регламентируется правилами землепользования и застройки. В них устанавливаются нормы - где и что можно строить, этажность здания и т. д. В новом проекте реновации говорится, что при комплексном развитии территории достаточно указать перечень того, что планируется построить, и их предельные параметры. Если решение о комплексном развитии принимается, то они автоматически вносятся в ПЗЗ и Генплан города, которые являются главным стратегическими документами развития городов", - говорила Косарева.

В начале октября глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила, что законопроект о реновации жилого фонда в регионах России не может быть принят в нынешней редакции и должен быть отозван из Госдумы. Я считаю, что этот документ не имеет права на существование, в той редакции, в которой он внесен, он должен быть отозван", - сказала Хованская, отметив, что одной из главных проблем документа является наличие положений об изъятии жилья у собственников, даже если оно не находится в аварийном состоянии.