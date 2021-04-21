Минстрой России объявил о запуске архитектурного конкурса на создание типовых проектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил 20 апреля замглавы ведомства Никита Стасишин.

"Мы сегодня по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина запустили с "Дом.РФ", Ассоциацией деревянного домостроения и Минпромторгом архитектурный конкурс на разработку типовых проектов жилых домов, чтобы гражданин мог выбрать из перечня абсолютно эффективный, с точки зрения эксплуатации, объект, чтобы он не тратился на проект", - приводит слова Стасишина "Интерфакс" .

"По поручению генерального директора "Дом.РФ" Виталия Мутко, входящий в структуру госкомпании фонд выделит денежные средства на проведение этого конкурса. В ближайшее время мы объявим о старте приема заявок. К осени у нас будет 90 типовых проектов, для которых будет подготовлен полный пакет проектной документации. Эти документы будут выложены в открытом доступе", - сообщил замгендиректора госкомпании "Дом.РФ" Денис Филиппов.

Он уточнил, что все проекты пройдут экспертизу, чтобы понять, кто сможет изготавливать дома по ним. "Потому что это будет с привязкой к конкретному производителю, что даст возможность не только загрузить существующие производства, а в ряде субъектов, например на Дальнем Востоке, создать собственные производства… Соответственно, любому инвестору можно предоставить земельный участок, в том числе из числа федеральных земельных участков, и он построит там производство, по сути, под готовый спрос", - отметил Филиппов.

Напомним, на прошлой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин подписал дорожную карту по упрощению индивидуального жилищного строительства в России. В презентации плана говорилось, что карта включает три блока задач. Первый блок предусматривает разработку федерального закона, регулирующего комплексную застройку в сфере ИЖС. Среди прочего закон должен защитить прав граждан - участников строительства, описать внедрение в ИЖС механизмов эскроу-счетов, а также урегулировать вопросы общего имущества поселков.

Второй блок предусматривает стандартизацию ИЖС за счет применения типовых проектов. Так, в презентации говорилось о создании реестра типовых проектов ИЖС. Третий блок включает шаги по цифровизации процедур и сервисов ИЖС, в том числе, запуск цифрового сервиса "Строительство индивидуального жилого и садового дома".