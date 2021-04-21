По итогам первого квартала 2021 года в России было введено 17,8 млн квадратных метров жилья, на 15,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свежие данные Росстата.
В отчете ведомства также указано, что в марте в стране ввели 6,6 млн квадратных метров жилья, включая жилые дома на участках садоводства. По сравнению с мартом 2020 года этот показатель вырос на 19,8%.
Напомним, в прошлом году показатель ввода жилья составил 82,2 млн квадратных метров, на 0,14 млн квадратных метров больше, чем в 2019 году. Из общего объема ввода на многоквартирные дома пришлось 42,4 млн квадратных метров, а на индивидуальное жилищное строительство 39,8 млн квадратных метров.
Осенью прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что сохранить темпы жилищного строительства на фоне пандемии коронавируса помогли меры поддержки стройотрасли, включая льготную ипотеку на новостройки под 6,5%. В конце августа замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что строительная отрасль России вышла из кризиса, несмотря на уменьшение объемов строительства за первые семь месяцев 2020 года. "Я считаю, что отрасль из кризиса вышла. Особенно в центральных регионах. Но нужно работать нам очень плотно с увеличением предложения на рынке", - говорил Стасишин.
При этом тогда он признал, что за семь месяцев 2020 года объем введенного жилья снизился на 7-8% по сравнению с 2019 годом. "По итогам года, думаю, что мы выйдем плюс-минус на показатели прошлого года", - прогнозировал замминистра.
Плановый показатель ввода по итогам 2021 года установлен на уровне 78 млн квадратных метров жилья. Согласно указу президента о национальных целях развития России, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн квадратных метров. К этому времени в стране совокупно должно быть построено более 1 млрд квадратных метров жилья.