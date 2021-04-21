По итогам первого квартала 2021 года в России было введено 17,8 млн квадратных метров жилья, на 15,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свежие данные Росстата.

В отчете ведомства также указано, что в марте в стране ввели 6,6 млн квадратных метров жилья, включая жилые дома на участках садоводства. По сравнению с мартом 2020 года этот показатель вырос на 19,8%.

Напомним, в прошлом году показатель ввода жилья составил 82,2 млн квадратных метров, на 0,14 млн квадратных метров больше, чем в 2019 году. Из общего объема ввода на многоквартирные дома пришлось 42,4 млн квадратных метров, а на индивидуальное жилищное строительство 39,8 млн квадратных метров.

Осенью прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что сохранить темпы жилищного строительства на фоне пандемии коронавируса помогли меры поддержки стройотрасли, включая льготную ипотеку на новостройки под 6,5%. В конце августа замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил , что строительная отрасль России вышла из кризиса, несмотря на уменьшение объемов строительства за первые семь месяцев 2020 года. "Я считаю, что отрасль из кризиса вышла. Особенно в центральных регионах. Но нужно работать нам очень плотно с увеличением предложения на рынке", - говорил Стасишин.

При этом тогда он признал, что за семь месяцев 2020 года объем введенного жилья снизился на 7-8% по сравнению с 2019 годом. "По итогам года, думаю, что мы выйдем плюс-минус на показатели прошлого года", - прогнозировал замминистра.

Плановый показатель ввода по итогам 2021 года установлен на уровне 78 млн квадратных метров жилья. Согласно указу президента о национальных целях развития России, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн квадратных метров. К этому времени в стране совокупно должно быть построено более 1 млрд квадратных метров жилья.