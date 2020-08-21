Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Правительство РФ подготовило ряд мер для по переселению граждан из аварийного жилья опережающими темпами

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Правительство РФ подготовило ряд мер для по переселению граждан из аварийного жилья опережающими темпами. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Реализация мероприятий федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" будет способствовать совершенствованию механизмов реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

На заседании правительства 19 августа Минфину было поручено обеспечить предоставление из средств федерального бюджета в 2020 году 50 млрд рублей Минстрою для опережающего расселения аварийного жилья за счет сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным проектом на 2022 год. Минстрою было поручено разработать предложения по субсидированию процентной ставки по кредитам на реализацию программ расселения аварийного жилья с указанием источников и объемов необходимого финансирования.

Также в решении говорится о необходимости увеличить финансирование расселения аварийного жилья в 2022 году за счет средств 2024 года, предусмотренных указанным федеральным проектом, при формировании федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что законопроект об ускоренном расселении аварийного жилья планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию.

Напомним, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 гг. планируется переселить 530 тыс. россиян, проживающих в аварийном жилье общей площадью около 9,55 млн квадратных метров. В 2025 году за счет финансирования строительства в 2023-2024 гг. будет переселено еще 133 тыс. человек из 2,4 млн квадратных метров аварийного жилья. Всего на эти цели планируется выделить свыше 507 млрд рублей.

В декабре прошлого года глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что в России в признанных аварийными домах проживает примерно 1 млн человек, а в будущем этот показатель может вырасти. В 2019 году, по словам министра, из аварийного фонда по всей стране переселили около 50 тыс. человек, а в части пощади расселяемого жилья программа была перевыполнена почти в шесть раз.

В начале декабря 2019 года правительство приняло постановление, уточняющее действующие критерии признания жилых домов в России аварийными. Внесенные изменения конкретизировали основание для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - это аварийное техническое состояние несущих строительных конструкций (конструкции) дома или дома в целом, которое характеризуется их повреждениями и деформациями, потерей несущей способности и опасностью обрушения многоквартирного дома, а также кренами.