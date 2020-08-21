Архитектурные бюро BIG и Hijjas, а также консалтинговая компания Ramboll выиграли конкурс на проектирование города в малайзийском штате Пенанг. Об этом сообщает издание Design Boom.

Власти штата объявили финалистов этого международного конкурса в январе, а теперь стало известно, какая из заявок одержала победу. Проект победителей, получивший название BiodiverCity, предусматривает создание "зеленого" города на трех группах насыпных островов.

На территории 1,8 тыс. га возведут парки, конференц-центры, жилые дома, набережные, пляжи, общественные пространства и технопарки. Упор авторы концепции делают на экологические принципы и поддержание биоразнообразия, пишет РБК.

Проект предусматривает, что на первом этапе будут возведены технопарк и волновой бассейн. Следующий этап включает строительство административных зданий и научно-исследовательских зданий, а на третьем этапе будет создано так называемое "побережье культуры". Центром города станет цифровой парк общей площадью 200 га, где научные, деловые и образовательные функции совместят с развлекательным комплексом, посвященным новейшим технологиям.

Напомним, в январе японская компания Toyota обнародовала план по созданию прототипа "умного" города, который позволит тестировать различные технологии будущего. Город под названием Woven City ("Сотканный город") будет построен на острове Хонсю, у подножия горы Фудзи, а его площадь составит свыше 70 гектаров. Начать строительство планируется в 2021 году, а реализацией проекта Toyota будет заниматься совместно с рядом партнеров.

Население города составит 2 тыс. человек (это будут сотрудники Toyota и их семьи), но впоследствии количество жителей может быть увеличено. Источниками энергии для Woven City станут водородные топливные ячейки, которые дополнят солнечными панелями на крышах построек. Также известно, что в городе создадут улицы трех типов: с быстрым транспортом, медленным транспортом и пешеходные улицы. Все они будут объединены в единую сеть.