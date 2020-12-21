Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании Booking.com и признала сервис бронирования нарушителем антимонопольного законодательства.

"Дело в отношении Booking.com было возбуждено на основании обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России. Компания злоупотребила доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения. Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Под такими каналами понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения", - сообщается на сайте ведомства.

В ФАС подчеркнули, что из-за требования паритета цен отели и другие объекты размещения не могут установить цену на свои гостиничные услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Также паритет может ограничивать гостиницы в формировании в различных каналах продаж свободных предложений услуг, отличающихся качественно и количественно в зависимости от их способа распространения. В ведомстве пришли к выводу, что действия сервиса бронирования приводят к ограничению конкуренции на рынке услуг соответствующих агрегаторов информации и ущемляют интересы отелей.

"Рассмотрение дела в отношении Booking.com показало, что российские гостиницы зависят от компании, и любое ее действие может оказывать прямое влияние как на коммерческую деятельность гостиниц, так и на потребителей гостиничных услуг. В такой ситуации важно пресекать любые антиконкурентные практики агрегаторов, замыкающих целые группы потребителей на своих услугах и препятствующих им в получении нужных услуг у других участников рынка. Установление различных паритетов со стороны Booking.com - яркий пример таких практик", - заявил замглавы ФАС Алексей Доценко.

Теперь ФАС выдаст Booking.com предписание о прекращении действий, нарушающих законодательство. Ведомство потребует исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете, как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых предоставляются эти услуги.

Напомним, "Опора России" впервые обратилась в ФАС с требованием ограничить Booking.com в праве навязывать средствам размещения политику паритета цен в прошлом году. Рассмотрение той жалобы заняло несколько месяцев: в середине ноября 2019 года ФАС выдала Booking.com предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Тогда в ведомстве отметили, что применение условий о паритете приводит к ограничению конкуренции на рынке. В связи с этим антимонопольное ведомство потребовало от сервиса бронирования в течение месяца исключить из соглашений с российскими лицами, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен и номеров в отношении третьих лиц. Компания не выполнила требование ФАС, и в декабре ведомство завело на Booking.com административное дело.

Однако в "Опоре России" сочли, что требование исключить пункт о паритете цен только в отношении третьих лиц касается лишь случаев, когда отели реализуют услуги через посредников (например, через другие системы бронирования). В связи с этим в январе 2020 года организация обратилась в ФАС с новой жалобой на Booking.com. Предприниматели просили ведомство запретить Booking.com навязывать отелям невыгодные условия договора о соблюдении паритета цен, при которых система бронирования может гарантировать, что представленные на ее ресурсе условия бронирования - наиболее выгодные. В организации утверждали, что такая практика ограничивает возможность отельеров развивать прямые продажи и нивелирует их усилия по продвижению собственных объектов.

В сентябре 2020 года ФАС выдала Booking.com еще одно предупреждение об отмене паритета цен.