dechevm / DepositPhotos Рынок первичного элитного жилья в Москве сократился почти на четверть

dechevm / DepositPhotos

На первичном рынке элитного жилья Москвы в настоящее время насчитывается 3145 лотов, на 22% меньше по сравнению с концом 2019 года. К такому выводу пришли аналитики компании Kalinka Group.

В исследовании уточняется, что сейчас в Москве продается 410 тыс. квадратных метров жилой недвижимости в элитных новостройках (за год этот показатель сократился на 16%). По словам главы Kalinka Group Екатерины Румянцевой, спрос на элитную недвижимость в этом году был высоким и превзошел показатели 2019 года на 10-15%, передает РИА "Новости".

"Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке высококлассного жилья выросла на 12% по отношению к концу 2019 года, составив 854 тысячи рублей за квадратный метр", - сообщила Румянцева, уточнив, что в этом году на рынок элитной недвижимости столицы вышло восемь новых проектов, вдвое меньше, чем в прошлом году. Всего в них насчитывается 830 лотов общей площадью около 97 тыс. квадратных метров. 89% из них приходится на квартиры, а 11% - на апартаменты.

В 2021 году на столичный рынок может выйти до 20 новых проектов, но в Kalinka Group полагают, что в реальности их будет примерно вдвое меньше.

Напомним, в конце ноября в компании Knight Frank сообщили, что квадратный метр нового элитного жилья в столице в среднем стоит 880 тыс. рублей. При этом отмечалось, что элитное жилье за год подорожало меньше, чем жилье массового сегмента, которое прибавило в цене 15% на фоне запуска программы льготной ипотеки.

Аналитики Knight Frank отмечали, что покупатели предпочитают элитное жилье с отделкой. Так, в этом году на такое жилье пришлось 62%, тогда как год назад этот показатель составил 35%, а в 2018-м - 24%.