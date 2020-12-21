Торговые центры попросили московские власти о поддержке

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой поддержать владельцев торговых комплексов в условиях вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом сообщает "Интерфакс".

В РСТЦ просят столичные власти снизить ставку налога на имущество организаций до 50% от установленных ставок (приблизив их к реальной на текущий период) и перенести сроки оплаты налога на 2021-2022 годы или до уровня восстановления выручки за 2019 год. Также организация попросила снизить размер арендной платы за земельные участки ретроспективно, начиная с 1 января 2020 года, и рассмотреть снижение ставок до минимального размера 0,3%. Наконец, в РСТЦ попросили Собянина оказать содействие в направлении обращения в правительство об изменении методики определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства и земельных участков для приближения оценки к рыночной стоимости, учитывающей в настоящих условиях реальную прибыльность ТЦ.

"2020 год стал беспрецедентным для собственников коммерческой недвижимости Москвы, весенний локдаун нанес колоссальный урон, способствующий регрессу всей отрасли. Падение доходов арендодателей достигло 50%, что в свою очередь негативно отразилось на способности владельцев объектов коммерческой недвижимости своевременно исполнять обязательные выплаты по налоговым и кредитным обязательствам", - считает президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

Он назвал окончание льготного периода по условиям арендной платы за земельные участки, плановое увеличение кадастровой стоимости объектов и отсутствие льгот для банков - залогодержателей объектов коммерческой недвижимости факторами, которые "губительно влияют на дальнейшую деятельность и жизнеспособность торговых и деловых центров города".

"Поэтому на данный момент, во избежание потери основного налогоплательщика, безукоризненно пополняющего бюджет столицы и обеспечивающего поддержание и развитие должного уровня городской инфраструктуры, необходимо в срочном порядке внедрять меры поддержки со стороны правительства Москвы, без которых рассчитывать на благоприятный исход ситуации, более не представляется допустимым", - подытожил Москаленко.

Напомним, в апреле РСТЦ обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать государственную поддержку отрасли в условиях пандемии и введенных из-за нее ограничений. Тогда авторы обращения называли неизбежным кризис платежеспособности владельцев ТЦ, а для спасения отрасли в РСТЦ среди прочего предлагали включить торговую недвижимость в список наиболее пострадавших отраслей, распространить на нее меры, принимаемые в отношении малых и средних предприятий и временно отменить налоговые платежи за 2020 год (а по земельному налогу и налогу на имущество - за 2019 и 2020 годы).

В июле РСТЦ направил в правительство письмо, в котором говорилось, что почти четверть всех российских торговых центров могут закрыться, если им не перенесут выплаты налогов за 2020 год на следующий год. В письме также отмечалось, что отрасль, практически лишившаяся доходов, не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а в просьбах о господдержке ей было отказано.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов отмечал, что ТЦ находятся в преддефолтном состоянии, поскольку им приходится одновременно субсидировать арендаторов и уплачивать налоги. Титов говорил, что владельцы торговых центров нуждаются в господдержке не меньше арендаторов.