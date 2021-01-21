В ЦБ согласились на продление программы льготной ипотеки

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Центробанк пересмотрел свою позицию и согласился с планами правительства продлить программу льготной ипотеки после 1 июля 2021 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на несколько источников.

По их словам, вопрос продления программы ипотеки на новостройки под 6,5% (на этом настаивают в Минстрое) обсуждался на совещании у Владимира Путина. Президент поддержал опасения регулятора в связи с ростом цен на недвижимость в регионах из-за льготной ипотеки, но напомнил о пользе, которую программа принесла строительной отрасли в условиях вызванного пандемией кризиса.

По итогам обсуждений в ЦБ согласились на новое продление программы, но с рядом условий. По информации источников, основной вариант компромисса состоит в том, что программа может быть продлена лишь в некоторых регионах, а там, где был зафиксирован серьезный рост цен на жилье, программу закроют. В частности, речь идет о том, чтобы не продлевать программу в Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. При этом окончательное решение о будущем льготной ипотеки пока не принято.

Напомним, правительство приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% в конце апреля прошлого года. Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В конце июня правительство повысило максимальные суммы ипотечных кредитов по программе с 8 до 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и с 3 до 6 млн рублей для жителей других регионов.

27 октября 2020 года глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. "Продление программы позволит выдать еще 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей. Из них 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца года", - отмечалось в сообщении на сайте правительства.

Вскоре после продления программы Владимир Путин заявил о необходимости предотвратить резкий рост цен на жилье, который может свести на нет эффект от программы льготной ипотеки под 6,5%. "С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье. Мы эту угрозу видим, иначе весь эффект от снижения ставок пойдет на нет, сведется к нулю", - сказал он.

В ноябре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала "своевременно" завершить продленную до июля 2021 года программу льготной ипотеки, чтобы избежать возникновения "пузырей" на рынке.

"Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования "пузырей" и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья. Рыночные, а не только субсидированные ипотечные ставки также снизились, и это позволит гражданам дальше получать доступную ипотеку. При этом рост цен на жилье и, соответственно, долговой нагрузки должен быть соразмерен динамике доходов населения", - отметила Набиуллина.

Тогда же зампред Банка России Ольга Полякова, выступая в Совете Федерации, признала , что заметный рост цен на новое жилье в России практически нивелировал выгоду от программы льготной ипотеки.

"Субсидирование ипотеки предоставило возможность многим заемщикам получить кредиты, но, вместе с тем, мы видим, что и цена на жилье за это время подросла. Если ставка по десятилетнему кредиту была снижена с 7% до 5%, то это уменьшило ежемесячный платеж где-то на 9% для заемщика. Но мы видим, что рост цены на 10% практически полностью нивелирует этот эффект", - сказала Полякова.