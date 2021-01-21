Проект правительственного закона о правовом статусе апартаментов планируется внести в Госдуму в октябре 2021 года. Об этом говорится в утвержденном правительством плане трансформации градостроительной деятельности в России.
"Сентябрь 2021 года - внесение проекта федерального закона в правительство Российской Федерации, октябрь 2021 года - внесение проекта федерального закона в Государственную Думу, декабрь 2021 года - одобрение федерального закона Советом Федерации", - гласит документ.
Согласно дорожной карте, планируется в том числе определить правовой статус ранее построенных апартаментов. Среди исполнителей указаны Минстрой, Минэкономразвития, Росреестр и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, передает ТАСС.
Напомним, сейчас апартаменты относятся к нежилым помещениям, и в них нельзя зарегистрироваться, хотя фактически апартаменты являются жильем. Кроме того, для них применяются повышенные тарифы ЖКХ и налоговые ставки, а в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно.
20 ноября прошлого года замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что статус жилых помещений в России получат только те апартаменты, в которых созданы условиях для комфортного и безопасного проживания, а к строящимся апартаментам будут предъявляться специальные требования.
"Нет задачи - признать все объекты, мало-мальски адаптированные для проживания, полноценным жильем. Такой статус могут получить только те объекты, в которых, еще раз повторю, созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного проживания, а также предоставлена возможность пользоваться всеми необходимыми инфраструктурными, социальными и инженерными удобствами", - сказал Стасишин.
Позднее чиновник сообщил, что Минстрой РФ не планирует останавливать строительство начатых проектов апартаментов. "То, что строится, должно строиться дальше, вне зависимости ни от чего. Мы изначально пропишем критерии, которые позволят в последующем после ввода, если вы конечно не строите там, где строить вообще нельзя, позволят в спокойном режиме приравнять [к жилью] либо оставить [в статусе апартаментов]", - отметил он.
В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что апартаменты в России нужно максимально перевести в жилой формат. "Я надеюсь, что мы в первом полугодии будущего года судьбу апартаментов решим. Под "судьбой" я понимаю, что все-таки их надо максимально перевести в жилье. Потому что апартаменты образовались по некоторым местам, где были ограничения. По сути, это тоже жилье. Поэтому я считаю, что апартаменты нужно переводить в жилье", - сказал тогда вице-премьер.