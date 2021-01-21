Проект правительственного закона о правовом статусе апартаментов планируется внести в Госдуму в октябре 2021 года. Об этом говорится в утвержденном правительством плане трансформации градостроительной деятельности в России.

"Сентябрь 2021 года - внесение проекта федерального закона в правительство Российской Федерации, октябрь 2021 года - внесение проекта федерального закона в Государственную Думу, декабрь 2021 года - одобрение федерального закона Советом Федерации", - гласит документ.

Согласно дорожной карте, планируется в том числе определить правовой статус ранее построенных апартаментов. Среди исполнителей указаны Минстрой, Минэкономразвития, Росреестр и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, передает ТАСС.

Напомним, сейчас апартаменты относятся к нежилым помещениям, и в них нельзя зарегистрироваться, хотя фактически апартаменты являются жильем. Кроме того, для них применяются повышенные тарифы ЖКХ и налоговые ставки, а в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно.

20 ноября прошлого года замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил , что статус жилых помещений в России получат только те апартаменты, в которых созданы условиях для комфортного и безопасного проживания, а к строящимся апартаментам будут предъявляться специальные требования.

"Нет задачи - признать все объекты, мало-мальски адаптированные для проживания, полноценным жильем. Такой статус могут получить только те объекты, в которых, еще раз повторю, созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного проживания, а также предоставлена возможность пользоваться всеми необходимыми инфраструктурными, социальными и инженерными удобствами", - сказал Стасишин.

Позднее чиновник сообщил , что Минстрой РФ не планирует останавливать строительство начатых проектов апартаментов. "То, что строится, должно строиться дальше, вне зависимости ни от чего. Мы изначально пропишем критерии, которые позволят в последующем после ввода, если вы конечно не строите там, где строить вообще нельзя, позволят в спокойном режиме приравнять [к жилью] либо оставить [в статусе апартаментов]", - отметил он.