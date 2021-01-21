В Росреестре отчитались о рекордных показателях регистрации недвижимости в Москве

rosreestr.gov.ru

В декабре 2020 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировало 15 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), включая жилой и нежилой фонды. Этот показатель стал рекордным, а по сравнению с декабрем 2019 года (9,3 тыс. ДДУ) он вырос на 62%. Об этом сообщается на сайте Росреестра.

В целом по итогам прошлого года в Москве было зарегистрировано более 111 тыс. таких договоров, на 6% больше, чем в 2019 году. В ведомстве уточнили, что на первичном рынке жилья в декабре 2020 года было зарегистрировано свыше 10,6 тыс. договоров, на 53% больше по сравнению с декабрем 2019 года. На рынке нежилой недвижимости в декабре зарегистрировали 4,35 тыс. договоров ДДУ. Этот показатель по сравнению с декабрем 2019 года вырос сразу на 86%.

"В Москве второй год подряд на первичном рынке жилья максимальный показатель достигается не в канун нового года, что до 2018 года наблюдалось систематически, а в другие месяцы. В 2019 году июньский ажиотаж вызван реформой долевого строительства, в 2020 сентябрьский всплеск (рост по отношению к августу 68%) спровоцирован желанием москвичей успеть оформить жилье до окончания действия льготной ипотеки. Кроме того, на колебания спроса в течение года влияли карантинные меры, удаленный режим работы, переход на сделки онлайн. При этом, несмотря на значительное сокращение числа регистраций с апреля по июнь, четвертый квартал установил новый рекорд в жилом фонде - почти 30 тыс. сделок, тем самым закрыв год в плюсе", - подвел итоги 2020 года глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Напомним, на днях в Аналитическом центре госкомпании "Дом.РФ" сообщили , что по итогам 2020 года в России было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным за всю историю ипотечного рынка России.

"К заметному росту ипотеки в 2020 г. привело сразу несколько важных факторов. Во-первых, это снижение ставок по рыночным кредитам. По ним выдается свыше 70% всей ипотеки, поэтому снижение ставок в этом сегменте до 8% с 10-11% годом ранее имело значимый эффект. Во-вторых, это льготные программы, из которых главная - программа ипотеки на новостройки под 6,5%. Ее запуск стал одним из важнейших событий прошлого года. В результате в сегменте новостроек, на который в основном и распространяется действие льготных программ, средняя ставка снизилась примерно до 6%", - отметил гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.