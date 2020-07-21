Pixabay.com Эксперты прогнозируют всплеск покупок россиянами недвижимости в Лондоне

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Число сделок по покупке лондонской недвижимости российскими покупателями может резко увеличиться в августе-сентябре за счет реализации отложенного спроса. Такой прогноз сделали аналитики компании Knight Frank. Обзор этого исследования приводит "Коммерсант".

"Клиенты рассматривают в основном приобретение недвижимости для жизни и инвестиций на фоне выгодных условий кредитования и низкого первоначального взноса на уровне 10%", - сообщила директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева. По ее словам, дополнительным стимулом для покупателей могут стать планы властей британской столицы в течение года увеличить налог на приобретение недвижимости стоимостью от 2 млн фунтов.

Ранее из-за пандемии коронавируса число сделок с элитным жильем в Лондоне резко сократилось, хотя один неназванный покупатель из России все же заключил рекордную для британской столицы сделку. В целом же по итогам мая число продаж. жилья в Лондоне упало на 50% по сравнению с мем прошлого года. Что же касается цен, то в июне, по данным Knight Frank, средневзвешенная стоимость жилой недвижимости в Лондоне упала на 5,3% по сравнению с июнем 2019 года и это падение было беспрецедентным. Затем рынок начал постепенно восстанавливаться - в июне цены немного выросли по сравнению с маем.

На изменения на рынке жилья в Лондоне обратили внимание и в Savills. Аналитики этой компании считают, что из-за ограничения потока внешних покупателей структура спроса на рынке серьезно изменилась. Так, во втором квартале впервые с 2014 года дома в Лондоне пользовались большей популярностью, чем квартиры. Покупатели искали дома с садом или открытым пространством, а также уделяли внимание возможности работы из дома. В результате во втором квартале квартиры в Лондоне подешевели на 1,6%, а дома подорожали на 0,5%.

Напомним, в начале июля сообщалось, что в Испании мигранты стали захватывать недвижимость россиян, пустующую из-за пандемии коронавируса.