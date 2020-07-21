Объем ввода нового жилья в России может упасть до 40 млн квадратных метров

Moscow-Live.ru / Незговоров Михаил По итогам 2020 года в России может быть введено всего около 40 млн квадратных метров жилья, и этот показатель станет минимальным за последнее десятилетия

Moscow-Live.ru / Незговоров Михаил

По итогам первого полугодия объем ввода нового жилья в России составил 26,7 млн квадратных метров, сократившись на 11,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошло года. Об этом говорится в свежих материалах Росстата.

По итогам 2020 года в России может быть введено всего около 40 млн квадратных метров жилья, и этот показатель станет минимальным за последнее десятилетия. С таким прогнозом выступили в Национальном рейтинговом агентстве, пишет "Коммерсант". Ранее в Минстрое заявили о возможном пересмотре показателей ввода жилья, заложенных в нацпроекте "Жилье и городская среда". Так, речь идет о том, чтобы снизить намеченный ввод 120 млн квадратных метров в 2024 году до 100 млн квадратных метров.

Одной из главных причин падения объемов ввода жилья стала пандемия коронавируса. Из-за нее застройщики вынуждены были перенести сроки сдачи многих объектов. В НРА считают, что связанные с пандемией ограничения в целом по стране приведут к переносу сроков ввода в среднем на два-три месяца.

В отчете аналитиков также отмечается, что сильнейший удар пандемия нанесла рынку нового жилья Подмосковья. В Московской области в апреле-мае ввод жилья сократился на 31% по сравнению с теми же месяцами 2019 года. Такое падение эксперты объяснили сокращением притока рабочей силы, большим объемом предложения недвижимости в пределах МКАД и снижением покупательской способности населения, особенно в сегменте среднего класса.

Однако управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая считает, что прямой связи между снижением объемов ввода жилья в Подмосковье и текущей экономической обстановкой нет. По мнению Литинецкой, регион недосчитывается тех новостроек, строительство которых отложили два-три года назад. Коммерческий директор группы "Родина" Ксения Юрьева добавила, что девелоперы переориентировались на столичный рынок и количество проектов сократилось.

При этом в Москве в апреле-мае ввод жилья упал на 4%. В НРА считают, что Москва за счет "уверенных показателей первого квартала" сможет по итогам 2020 года добиться роста ввода жилья на 2%, а из-за льготной ипотеки под 6,5% в столице вырастет спрос на жилье, что может привести к повышению цен в пределах 10% по сравнению с прошлым годом.