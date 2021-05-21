По итогам первого квартала стоимость нового жилья в границах Старой Москвы выросла на 24,4% по сравнению с первым кварталом 2020 года и достигла рекордного в истории рынка значения в 405,8 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank, обзор которого приводит РБК .

Аналитики отметили, что по сравнению с концом 2020 года стоимость квадратного метра нового жилья в Старой Москве в первом квартале выросла на 12,6%. Этот рост в Knight Frank связали с увеличением доли жилья бизнес-класса в структуре предложения до 40% при одновременном снижении доли массового жилья до 42%. Еще 18% рынка занимает элитный сегмент.

На цены также повлияли рост себестоимости строительства и ценовая политика застройщиков. "На фоне высокого спроса застройщики активно повышают цены как в строящихся, так и введенных в эксплуатацию объектах. Так, за год в ряде проектов всего за несколько месяцев со старта продаж рост составил 15-45%", - сообщили в Knight Frank.

Что же касается объема предложения нового жилья, то в первом квартала этот показатель составил 1,86 млн квадратных метров и стал минимальным за последние пять лет. Сокращение предложения также привело к росту цен.

По мнению главы департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольги Широковой, во втором квартале рост цен на жилье в Москве продолжится. "Показатели спроса и цен могут в очередной раз побить рекорды в последние месяцы действия льготной ипотеки, объем предложения также будет зависеть от пополнения рынка новыми проектами и корпусами", - считает Широкова.

Напомним, ранее в Knight Frank сообщили , что по итогам первого квартала Москва и Санкт-Петербург вошли в десятку мировых лидеров по росту цен на элитное жилье. "Рейтинг возглавили китайские города Шэньчжэнь (+18,9%), Шанхай (+16,3%) и Гуанчжоу (+16,2%). Москва за год переместилась с 11-й на восьмую позицию (+12,4% за год, +7,3% за квартал). Санкт-Петербург поднялся с 43-го на шестое место: за год рост цен составил 13,4%, а за квартал - 2,5%", - говорится в исследовании Knight Frank.

В топ-5 рейтинга, помимо Шэньчжэня, Шанхая и Гуанчжоу, вошли Ванкувер и Сеул, где цены на элитное жилье за год выросли на 15,2% и 14,8% соответственно. Всего в рейтинг вошли 46 городов, в которых цены на элитную недвижимость за год выросли в среднем на 4,6%. Снижение цен было отмечено в Берлине (-1,3%), Мадриде (-2,9%), Лондоне (-3,5%) и Париже (-3,7%). Аналитики связали это с пандемией коронавируса, переносом сроков строительства некоторых объектов и изменением налоговой политики.