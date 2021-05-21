В России вступил в силу упрощенный порядок получения налогового вычета при покупке жилья

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Упрощенный порядок получения налогового вычета при покупке жилья начал действовать в России 21 мая. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс в конце апреля подписал президент Владимир Путин.

Теперь вычет из НДФЛ в упрощенном порядке можно получить по расходам на покупку жилья и земли. При этом подавать налоговую декларацию и другие справки для получения вычета не потребуется, поскольку Федеральная налоговая служба (ФНС) будет получать нужные данные непосредственно от банков. Новые правила распространятся на налоговые вычеты, право на которые возникло после 1 января 2020 года, передает "Интерфакс" .

Для получения вычета необходимо будет заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Проверка пройдет в течение одного месяца вместо трех, а денежные средства вернутся в срок до 15 дней вместо 30, как это было ранее, передает ТАСС.

В ФНС сообщили, что в ычеты будут предоставляться проактивно. "Система автоматически проанализирует данные внешних источников и программных комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика - физического лица", - рассказали в пресс-службе ведомства.

"Это избавит человека от необходимости документально подтверждать свое право, всё сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы. Она обработает информацию, обратившись к необходимым источникам. Например, в банк, который выдал ипотечный кредит, и в случае положительного решения вернет средства налогоплательщика на его счет", - отмечал ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Налоговый вычет - сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под вычетом понимается возврат части ранее уплаченного НДФЛ в связи, например, с покупкой квартиры.