Московские власти продали на торгах комплекс исторических зданий рядом с Кремлем, также известный, как Пятый квартал. Об этом сообщили 21 октября в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

Речь идет о комплексе зданий, ограниченном улицами Ильинкой, Никольской и Большим Черкасским переулком. Выставленный на торги лот включал три исторических объекта, расположенные по адресам Большой Черкасский переулок, д. 4, стр. 1, Никольская улица, д. 8/1, стр. 1 (Чижевское подворье), Никольская улица, д. 10/2, стр. 2АВ (Шереметьевское подворье). Победителем торгов признали компанию "Б-Холдинг", которая приобрела лот общей площадью свыше 25 тыс. квадратных метров за 4,2 млрд рублей. По условия торгов покупатель должен провести реставрацию и реконструкцию исторических зданий и помещений.

Как передает ТАСС, "Б-холдинг" принадлежит совладельцу девелоперской компании MR Group (один из крупнейших российских застройщиков) Роману Тимохину. В пресс-службе MR Group подтвердили участие девелопера в торгах.

Вторым участником конкурса, претендующим на здания, была компания "Рассвет Инвест", которая предложила за исторические здания начальную цену (4 194 млрд рублей). 30% акций компании принадлежат Любови Бабаевой, которая стала совладелицей в конце сентября. Она является генеральным директором ООО "Айзел.Ру", которому принадлежит сайт люксового мультибрендового бутика и интернет-магазина Aizel. Остальными 70% "Рассвет Инвеста" владеет Елена Блохина, акционер и совладелица нескольких компаний в сфере строительства и недвижимости, пишет РБК.

По мнению директора отдела торговых помещений компании CBRE Марины Малахатько, здания Чижевского и Шереметьевского подворий, скорее всего, будут реконструированы в современный многофункциональный комплекс, который будет включать в себя апартаменты и объекты стрит-ритейла, пишут "Ведомости". При сохранении существующих площадей в зданиях инвестиции в этот проект, по оценке эксперта, составят 96 млн долларов.

Чижевское подворье - одна из крупнейших усадеб в районе Китай-города. Старейшим зданием подворья является храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в конце XVII века. Также на территории подворья находилась усадьба Салтыковых. Со второй половины XVIII века подворье сменило многих владельцев, а в 1842 году участок купили банкиры Гавриил и Алексей Чижовы, которые существенно перестроили здания подворья. После революции 1917 года здания подворья использовались наркоматами путей сообщения и военных и морских дел, а также как общежитие Реввоенсовета. В этом общежитии жили маршалы Василий Блюхер, Михаил Тухачевский и Константин Рокоссовский. С начала 2000-х годов подворье находилось в полуразрушенном состоянии.

В середине 2000-х годов корпорация "Альт" бизнесмена Владимира Переверзева намеревалась реконструировать Чижевское подворье, превратив его в многофункциональный комплекс общей площадью 44,2 тыс. квадратных метров с гостиницей, апартаментами и торговой галереей. Позднее площадь проекта выросла до 81,5 тыс. квадратных метров, но завершить его не удалось: в 2019 году по заявлению банка "Траст" корпорацию "Альт" признали банкротом после чего правительство Москвы расторгло инвестдоговор на реализацию проекта.