Продажи вторичного жилья в Москве ускорились в четыре раза

Средний срок экспозиции ликвидных квартир на московском вторичном рынке в октябре составил одну недели, тогда как до пандемии продажа таких квартир в среднем занимала месяц. Об этом сообщили аналитики компании "Инком-Недвижимость".

Под ликвидными квартирами эксперты понимают жилье высокого качества и с адекватным ценником. При этом директор департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимости" Сергей Шлома отметил, что сейчас даже квартиры, которые раньше не вызвали бы интереса у покупателей (например, квартиры в старых или ветхих домах) имеют шанс на продажу через полтора-два месяца после появления на рынке, пишет РБК.

"Срок экспозиции квартир действительно изменился. Если весной 2020 года она составляла месяц-полтора, то сейчас решение принимается за неделю. Клиенты уже после первого показа готовы выходить на сделку", - подтвердил гендиректор агентства недвижимости "Азбука жилья" Дмитрий Косьмин.

Основной причиной ажиотажа среди покупателей Косьмин назвал сокращение предложения. По данным "Азбуки жилья" с начала года предложение квартир стандарт-класса на вторичном рынке в Москве упало на 42%. Кроме того, покупателей привлекают низкие ипотечные ставки, а многие предпочитают вложить сбережения в недвижимость из-за низкой доходности банковских вкладов.

Напомним, в начале октября аналитики сервиса "Авито Недвижимость" сообщили, что спрос на вторичное жилье в России в третьем квартале 2020 года вырос на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 56,8% по сравнению со вторым кварталом. По данным экспертов, самый большой всплеск спроса произошел в Москве, где за квартал спрос вырос на 101,1%, а по сравнению с третьим кварталом 2019 года - на 66,7%. Далее идут Саратов (+86,1% за квартал, +39,9% за год) и Санкт-Петербург (+83% за квартал, +48,6% в годовом выражении).

Продавцы жилья также отреагировали на рост спроса. Так, число объявлений о продаже вторичного жилья в третьем квартале выросло на 7,7%, а средняя цена квадратного метра достигла 56,5 тыс. рублей, увеличившись на 1,8% за квартал и на 6,1% в годовом выражении. Больше всего за год вторичная недвижимость выросла в цене в Сочи (+19%), Иркутске (+13,2%) и Москве (+11,6%). Эксперты полагают, что цены на вторичное жилье в России будут расти еще несколько месяцев.