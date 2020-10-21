Объем ввода жилья в России в сентябре 2020 года составил 7,8 млн квадратных метров, увеличившись на 18,4% по сравнению с сентябрем 2019 года и на 20,8% по сравнению с августом. Кроме того, данные Росстата свидетельствуют, что сентябрьский показатель ввода жилья стал максимальным в этом году.

Как говорится в отчете ведомства, в сентябре девелоперы возвели 694 многоквартирных дома (+11,9% к сентябрю 2019 года), а граждане построили 31,8 тыс. жилых домов (+31,4%), включая 5,3 тыс. домов на земельных участках для садоводства, пишет РБК.

Всего с января по сентябрь в России построили 47,8 млн квадратных метров жилья, на 2,3% меньше, чем годом ранее. Из них 22,7 млн квадратных метров пришлось на многоквартирные дома (-3,8%), а 25,1 млн квадратных метров - на индивидуальное жилищное строительство (-1,5%). Таким образом, ситуация в отрасли улучшилась после серьезного падения объемов ввода жилья весной, когда во многих регионах действовали ограничения на строительные работы, а в Москве и Подмосковье строительство жилья из-за карантина останавливалось полностью.

"Мы наблюдаем восстановление активности в сфере жилищного строительства после весенне-летнего спада. Значительную помощь отрасли оказали меры господдержки, в том числе программа субсидирования ипотеки для покупки жилья в новостройках и льготное кредитование застройщиков. Благодаря этому отрасль почти восстановила докризисные темпы", - заявил глава Минстроя Владимир Якушев.

Напомним, в конце августа заместитель Якушева Никита Стасишин заявил, что строительная отрасль России вышла из кризиса, несмотря на уменьшение объемов строительства за первые семь месяцев 2020 года. "Я считаю, что отрасль из кризиса вышла. Особенно в центральных регионах. Но нужно работать нам очень плотно с увеличением предложения на рынке", - говорил Стасишин. При этом он признал, что за семь месяцев 2020 года объем введенного жилья снизился на 7-8% по сравнению с 2019 годом. "По итогам года, думаю, что мы выйдем плюс-минус на показатели прошлого года", - сказал замминистра.