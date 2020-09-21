Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала еще одно предупреждение об отмене паритета цен сервису бронирования отелей Booking.com

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Расследование подтвердило, что агрегатор навязывал гостиницам и другим объектам размещения условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж услуг

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала еще одно предупреждение об отмене паритета цен сервису бронирования отелей Booking.com. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"18 сентября 2020 года ФАС России выдала ООО "Booking.com B.V." (далее - Booking.com) второе предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении ФАС. В ведомстве напомнили, что завели дело в отношении сервиса на основании жалобы организации "Опора России".

Расследование подтвердило, что агрегатор навязывал гостиницам и другим объектам размещения условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж услуг.

"К примеру, если отель заключал договор с Booking.com о публикации информации об оказании своих услуг на определенных условиях, то лишался возможности предлагать более выгодные условия на своем сайте или стойке информации. Причем ограничение касалось как цен на проживание, так и наличия, а также видов номеров. Ведомство пришло к выводу, что таким образом, Booking.com, занимающий доминирующее положение на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах и других средствах размещения, навязывал заведомо невыгодные условия договора. Из-за этого гостиницы и отели лишались возможности устанавливать цену на свои услуги в различных каналах продаж ниже, чем на Booking.com", - сообщили в ФАС, пояснив, что такая практика могла привести к ущемлению интересов гостиниц, а также к ограничению и устранению конкуренции на рынке агрегаторов.

В ФАС отметили, что предупреждение надлежит исполнить до 18 октября. В противном случае против компании будет заведено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, "Опора России" впервые обратилась в ФАС с требованием ограничить Booking.com в праве навязывать средствам размещения политику паритета цен в прошлом году. Рассмотрение той жалобы заняло несколько месяцев: в середине ноября в ФАС выдала Booking.com предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Тогда в ведомстве отметили, что применение условий о паритете приводит к ограничению конкуренции на рынке. В связи с этим антимонопольное ведомство потребовало от сервиса бронирования в течение месяца исключить из соглашений с российскими лицами, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен и номеров в отношении третьих лиц. Компания не выполнила требование ФАС, и в декабре ведомство завело на Booking.com административное дело.

Однако в "Опоре России" сочли, что требование исключить пункт о паритете цен только в отношении третьих лиц касается лишь случаев, когда отели реализуют услуги через посредников (например, через другие системы бронирования). В связи с этим в январе 2020 года организация обратилась в ФАС с новой жалобой на Booking.com. Предприниматели просили ведомство запретить Booking.com навязывать отелям невыгодные условия договора о соблюдении паритета цен, при которых система бронирования может гарантировать, что представленные на ее ресурсе условия бронирования - наиболее выгодные. В организации утверждали, что такая практика ограничивает возможность отельеров развивать прямые продажи и нивелирует их усилия по продвижению собственных объектов.