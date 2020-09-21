Больше половины (54%) россиян, у которых уже есть ипотека, хотели бы взять еще один ипотечный кредит. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на результаты опроса 4 тыс. жителей крупных городов, проведенного "Райффайзенбанком".

Среди готовых взять вторую ипотеку 54% хотели бы улучшить свои жилищные условия, 19% - обеспечить жильем детей, а 9% - заработать на сдаче ипотечной квартиры в аренду. Также опрос показал, что 16% россиян брали ипотеку дважды, а 2% - трижды. По словам начальника управления кредитных рисков розничного сегмента "Райффайзенбанка" Алексея Крамарского, в этом банке на вторую и последующие ипотеки приходится 10% выдаваемых жилищных кредитов. В среднем на вторую ипотеку клиенты решаются через четыре года после того, как взяли первую, а новый кредит оказывается в 1,5 раза больше первого.

Представитель "Сбербанка" сообщил, что на второй и последующие ипотечные кредиты в банке приходится 13% ипотек.

"Как правило, людям, успешно закрывшим ипотечный кредит, психологически легче настроиться на новую ипотеку, чем тем, кто берет кредит первый раз. Кроме того, для увеличения жилплощади обычно требуется меньший объем средств, чем для первоначального приобретения квартиры, что также позволяет легче решиться на такой кредит", - отметила младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

По мнению гендиректора бюро кредитных историй "Эквифакс" Олега Лагуткина, говорить о сформировавшейся в России тенденции получения нескольких ипотек подряд пока рано. Так, по его словам, доля потребителей, которые последовательно получают несколько ипотечных кредитов, в августе 2020 года составляла 5-7%, и этот показатель не меняется последние несколько лет. Доля заемщиков, которые имеют более одного ипотечного кредита одновременно, составляет менее 1% в течение последних пяти лет.

Напомним, в конце июля фонд "Общественное мнение" (ФОМ) опубликовал результаты опроса об ипотеке. Этот опрос показал, что более 60% россиян исключают возможность ипотечного кредита из-за низкого уровня жизни, больших переплат и недоверия кредитам.