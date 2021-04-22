Банк России по-прежнему видит риски перегрева на российском ипотечном рынке из-за продления программы льготной ипотеки под 6,5% после 1 июля в ее изначальном виде. Об этом заявила зампредседателя ЦБ Ольга Полякова, выступая на президиуме Ассоциации банков России.

"С нашей точки зрения, та программа, которая была введена в период кризиса, она была именно антикризисной, и она, конечно, носила и носит временный характер, поэтому, если мы говорим о продлении, то это должна быть трансформация этой программы. И она должна носить уже такой более адресный, направленный, социальный характер, в противном случае мы с вами придем к тому, что рынок будет перегрет", - приводит слова Поляковой ТАСС.

Напомним, правительство приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% в конце апреля прошлого года. Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке. В конце июня правительство повысило максимальные суммы ипотечных кредитов по программе с 8 до 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и с 3 до 6 млн рублей для жителей других регионов.

В октябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года.

Центробанк неоднократно предупреждал о рисках перегрева рынка из-за программы льготной ипотеки и планов ее продления, но в конце января стало известно , что в ЦБ согласились с планами правительства продлить программу льготной ипотеки после 1 июля 2021 года с рядом условий. В середине февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила , что Центробанк выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5% с возможным сохранением программы в отдельных регионах с дефицитом предложения жилья.

В конце марта Марат Хуснулин заявил, что правительство примет решение о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% отдельно по каждому региону к 1 июля 2021 года. "Там, где спрос перегрет, мы не будем делать льготную ипотеку, пока не появится достаточный объем предложения. Пока подход у нас такой. Мы с Центробанком изучаем, и до 1 июля мы, Минстрой, Центробанк выработаем решение по каждому региону, скорее всего, отдельно", - отметил Хуснуллин.

Ключевой задачей вице-премьер назвал обеспечение роста объемов жилищного строительства в России, чтобы не допустить роста цен на жилье из-за дефицита предложения. Между тем льготную ипотеку называют одним из факторов роста цен на квартиры в новостройках за последние месяцы.