Госдума одобрила законопроект о запрете перепродажи данных из ЕГРН в третьем чтении

duma.gov.ru

Госдума на заседании 22 апреля приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Прошедший второе чтение на днях документ запрещает создание сайтов, программ и мобильных приложений, "посредством которых предоставляется доступ к информационным ресурсам и обеспечивается возможность предоставления сведений", содержащихся в ЕГРН. Также не допускается "использование таких сайтов, программ и приложений создавшими их гражданами, организациями или иными лицами в целях предоставления, в том числе организации и (или) обеспечения предоставления, таких сведений заинтересованным лицам".

"Под запрет подпадут сайты-двойники, которые под видом Росреестра предоставляют за плату третьим лицам сведения из ЕГРН. При этом собственники зачастую даже не догадываются, кто и с какой целью интересовался их недвижимостью. С начала нынешнего года Росреестр добился закрытия 23 таких сайтов-двойников, сообщали в ведомстве", - отметили ранее в Госдуме.

Законопроект также переводит все реестровые операции с недвижимостью в электронный вид. В случае его одобрения Советом Федерации и подписания президентом гражданам не понадобится приносить для регистрации в многофункциональные центры бумажные пакеты документов на недвижимость. Все документы будут предоставляться Росреестру в электронном виде через личный кабинет. Кроме того, проект сокращает сроки регистрации договоров долевого участия (ДДУ). Первый заключенный застройщиком на объекте ДДУ теперь должен регистрироваться в течение семи рабочих дней, все последующие ДДУ - в течение 3-5 рабочих дней.

Помимо этого, законопроект расширяет список заявителей, которые смогут обратиться за госрегистрацией прав собственности или кадастровым учетом недвижимости. В него вошли наследники и лица, получившие земельный участок из государственной или муниципальной собственности в постоянное пользование, передает ТАСС. Кадастровые инженеры также смогут подавать документы в Росреестр от имени заказчиков, не оформляя нотариальной доверенности. Они будут иметь возможность получать большую часть необходимой информации через личный кабинет кадастрового инженера.