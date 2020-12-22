Минтранс признал ЖК "Филатов луг" безопасным для аэропорта Внуково

Корпуса жилого комплекса "Филатов луг" в Новой Москве не мешают безопасности полетов из аэропорта Внуково. Об этом говорится в ответе директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светланы Петровой на обращение дольщицы жилого комплекса.

"Требуемое качество радиолокационной информации для обеспечения безопасного обслуживания воздушного движения в районе аэродрома Москва (Внуково) в настоящее время обеспечено", - цитирует ответ Петровой ТАСС.

Для устранения влияния жилого комплекса на безопасность полетов из Внуково, госкорпорация по организации воздушного движения установила аэродромный радиолокационный комплекс "Лира А-10". Кроме того, аэропорт увеличил требуемую высоту пролета препятствий при заходе самолетов на посадку. Петрова добавила, что для окончательного решения проблемы планируется построить новый радиолокатор на позиции "Зименки".

Напомним, межрегиональное территориальное управление Росавиации в прошлом году приняло решение аннулировать выданное ранее согласование строительства жилого комплекса "Филатов луг", который возводит девелоперская компания "Инград".

В связи с этим компания "Молин групп" (является владельцем участка в деревне Картамазово площадью 35,4 гектара, который в 2016 году был передан в аренду структуре "Инграда") подала иск в Арбитражный суд Московской области с требованием признать недействительным это решение Росавиации. В сентябре 2019 года суд удовлетворил иск компании.

Летом 2019 года иск в Мосгорсуд относительно ЖК "Филатов луг" также подал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Суд частично удовлетворил требования прокуратуры и запретил застройщику превышать высотные отметки, указанные в решении суда, а также заключать договоры на жилые объекты, рекламировать ЖК "Филатов луг" и проводить в Росреестре любые регистрационные действия с жильем в ЖК. Запрет заключать и регистрировать сделки в ЖК действует по сей день.

В прошлом году было завершено строительство четырех корпусов ЖК "Филатов луг". Девелопер также благоустроил прилегающую территорию и построил детский сад.