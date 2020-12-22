Moscow-Live / Вячеслав Акишин Россия вошла в десятку стран по темпам роста цен на жилье

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

По итогам третьего квартала Россия заняла восьмое место в рейтинге стран по темпам рост цен на жилье. Этот рейтинг под названием Global House Price Index (GHPI) ежеквартально составляет компания Knight Frank.

Как пишет РБК, в третьем квартале жилье в России выросло в цене на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером рейтинга стала Турция, где цены на жилье в годовом выражении выросли на 27%. Далее идут Новая Зеландия (15,4%), Люксембург (13,4%), Словакия (11,8%), Польша (10,9%), Украина (10,3%), Австрия (9,5%), Россия (9,2%), Нидерланды (8,5%) и Хорватия (8,3%).

В отчете отмечается, что в июле-сентябре цены на жилье в России начали расти после спада, вызванного пандемией. Драйверами роста цен стали программа ипотечного кредитования и ослабление рубля. По итогам четвертого квартала показатель роста цен на жилье в России в годовом выражении окажется еще выше, считают аналитики.

"Цены в третьем квартале, действительно, выросли. В ноябре мы зафиксировали рекордное повышение годового прироста средней по России стоимости квадратного метра в новостройках массового сегмента - 17% (от 175 тыс. до 203 тыс. [рублей] за 1 квадратный метр). В первую очередь, это объясняется льготной ипотекой на жилье дешевле 12 млн рублей - ценовая ниша массового сегмента. В других классах мы также наблюдаем повышение цен, но не такое стремительное. Госпрограмма субсидирования ипотечной ставки продлена до июля, и в ближайшие полгода московское жилье будет дорожать", - сообщила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Напомним, в конце октября в компании CBRE сообщили, что инвестиции в швейцарскую недвижимость по итогам девяти месяцев 2020 года выросли на 24%, а в третьем квартале рост составил 124%. Таким образом, Швейцария стала единственной страной Европы, где пандемия не привела к снижению инвестиций в недвижимость. Успех швейцарского рынка в CBRE объясняли тем, что эта страна исторически является тихой гаванью для инвестиций. Кроме того, вложения инвесторов напрямую зависели от того, как та или иная страна сдерживала распространение коронавируса.