Путин подписал закон о создании единого госзаказчика в строительстве

Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон о создании единого государственного заказчика в сфере строительства. Документ, одобренный на прошлой неделе Госдумой и Советом Федерации и вступающий в силу со дня опубликования, был размещен на портале правовой информации.

Законом предусмотрено слияние и преобразование определенных правительством федеральных казенных учреждений, выполняющих функции государственного заказчика. В результате будет образована публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". Единый заказчик будет работать с объектами капитального строительства, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

В документе уточняется, что единый госзаказчик в сфере строительства может осуществлять также функцию застройщика объектов капитального строительства, которые находятся или будут находиться в собственности РФ. При этом действие закона не распространяется на создание объектов транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, обороны страны и безопасности государства, объекты использования атомной энергии госкорпорации "Росатом" и космической инфраструктуры Роскосмоса. Также в задачи госзаказчика не включено обеспечение жильем военнослужащих.

Единый заказчик сможет обращаться с заявлениями о государственном кадастровом учете или регистрации права федеральной собственности и на земельные участки. Кроме того, компания получит право осуществлять строительный контроль при возведении объектов, включенных в программу его деятельности. Высшим органом управления единого госзаказчика станет наблюдательный совет, в который будет входить до девяти человек. Правительство будет назначать председателя и членов набсовета на три года.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что после принятия закона о создании единого заказчика потребуется до двух месяцев на создание такой публично-правовой компании. Хуснуллин считает, что единый госзаказчик позволит повысить качество, сократить сроки и снизить стоимость строительства. По его словам, в ближайшие три года единый госзаказчик в сфере строительства может получить 300 млрд рублей.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о передаче в Минстрой России ряда учреждений, выполняющих функции госзаказчика в строительстве. В этот список вошли дирекции по строительству и реконструкции, которые раньше находились в ведении Минспорта, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрава. В кабмине отмечали, что это позволит сократить сроки их возведения и предотвратит появление недостроев.