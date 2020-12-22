Sigwald / Wikimedia Commons построенный в 1910-11 году доходный дом Я.А. Рекка изначально был оснащен лифтами и водопроводом

Sigwald / Wikimedia Commons

Мать экс-депутата Госдумы и бывшей гимнастки Алины Кабаевой Любовь владеет в Москве квартирой в элитном доме на Пречистенке, 13. Об этом пишет издание "Собеседник".

Как уточняется в публикации речь идет о пятикомнатной квартире площадью 260 квадратных метров с высокими потолками и двумя арочными лоджиями с балюстрадами. Стоимость этой квартиры журналисты оценили в 600 млн рублей, отметив, что на нее влияет не только престижный статус дома в центре Москвы, но и его богатая история. Так, построенный в 1910-11 году доходный дом Я.А. Рекка изначально был оснащен лифтами и водопроводом. До революции вна верхнем этаже проживал Александр Петрович Фаберже, родственник ювелира Карла Фаберже и юрисконсульт в семейной фирме. После 1917 года его квартиры были превращены в коммунальные, и в них поселились художники из группы "Бубновый валет".

Посещавший этот дом Михаил Булгаков, дважды использовал дом в своих произведениях: в романе "Мастер и Маргарита" с квартиры Фаберже была списана "нехорошая квартира", а в повести "Собачье сердце" дому Рекка соответствует описание вестибюлей "Калабуховского дома", где жил профессор Преображенский. Сейчас на верхнем этаже живет бизнесмен Леонид Михельсон. В прошлом году он через суд добился снижения кадастровой стоимости своей 1000-метровой квартиры с 917 до 803 млн рублей.

Любовь Кабаева стала владелицей квартиры в этом доме еще в 2015 году. Согласно выписке, полученной изданием в Росреестре, квартира к маме Кабаевой перешла через посредника от фирмы "Тепло-Инвест", связанной с "Газпромом". Позволить себе купить такое жилье по рыночной стоимости на собственные доходы Любовь Кабаева, которая занимает должность президента спорткомплекса "Кунцево", вряд ли могла.

Напомним, СМИ неоднократно писали о близких отношениях Алины Кабаевой с Владимиром Путиным. Со знакомства с президентом началась стремительная карьера спортсменки в политике. В 2001 году Кабаева становится членом прокремлевской партии "Единая Россия", а еще через шесть лет - депутатом Государственной думы. В тот период она зарабатывала в год около 10 млн рублей. Западные СМИ ранее сообщали, что у Путина и Кабаевой есть общие дети. Однако официального подтверждения эта информация не получала.

Впервые о предполагаемых отношениях Путина и Кабаевой в апреле 2008 года написала газета "Московский корреспондент", опубликовав статью о том, что Путин якобы развелся со своей женой Людмилой и собирается жениться на гимнастке. Путину пришлось публично опровергать эти слухи. Он заявил, что "всегда отрицательно относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь", подчеркнув, что в этих слухах нет "ни слова правды". До суда с обвинениями в клевете скандал не дошел, однако вскоре газета была закрыта ее владельцем Александром Лебедевым.