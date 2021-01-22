Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин

АГН Москва / Пресс-служба Госдумы

Минстрой России запустил механизм точечного ввоза мигрантов на российские стройки. Об этом заявил 23 января глава ведомства Ирек Файзуллин.

"Процедура ручного управления ввоза иностранной рабочей силы уже есть и работает. Для этого крупная компания обращается в Минстрой, представляющий регион, либо руководитель субъекта РФ. Создана комиссия, по Узбекистану, Таджикистану, Казахстану и Турции эту процедуру мы уже наладили", - сказал Файзуллин (цитата по "Интерфаксу" ).

Глава ведомства уточнил, что процедура по ввозу мигрантов уже налажена на Дальнем Востоке. "Сегодня проходит примерно три недели с момента обращения по этой процедуре. Как границы откроют, то появится новый механизм", - добавил Файзуллин.

Напомним, на этой неделе президент Владимир Путин поручил упростить ввоз мигрантов для работы на стройках. Такое поручение было дано по итогам прошедшего в декабре заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами Российской Федерации, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - гласил текст поручения.

В декабре прошлого года Минстрой внес в правительство предложения по организации упрощенного въезда трудовых мигрантов для работы на российских стройплощадках. При этом серьезном упрощении въезда трудовых мигрантов, дефицит которых возник на стройках из-за закрытия границ в условиях пандемии, речи не идет. В Минстрое предложили разрешить ввоз мигрантов только организациям, гарантирующим обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля (получение заключения об отсутствии у мигрантов COVID-19 по итогам исследования методом ПЦР). Кроме того, принимающая сторона должна организовать место постоянного проживания для работников, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. От самих мигрантов требуют получить патент на работу в России.

За исключением анализов на COVID-19, все эти требования существовали и раньше, но не всегда исполнялись, в том числе потому, что частично были в зоне ответственности самих работников, которые сперва въезжали в Россию, а затем искали работу на стройках. Отчасти дефицит связан с закрытием границ, а отчасти с переходом некоторых мигрантов на другую работу в связи с полной или частичной приостановкой строек из-за пандемии.

16 декабря глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил , что нехватка рабочих на строительных площадках Москвы в декабре составляет порядка 10 тыс. человек. "Сейчас на наших строительных площадках работают 60-65 тыс. строителей, это наши контрагенты департамента строительства. Непосредственно в декабре нам не хватает около 10 тыс. строителей. Это очень важный вопрос для нас, мы его решаем", - сказал Загрутдинов.

По его словам, Москва каждый год сталкивается с нехваткой рабочих на стройках, но в этом году ситуация обострилась из-за ограничений, связанных с пандемией. В качестве возможных решений проблемы дефицита кадров Загрутдинов перечислил использование новых технологий, повышение производительности труда, повышение зарплаты и популяризацию строительных специальностей. "Также мы ведем полномасштабную программу по привлечению специалистов из субъектов", - добавил чиновник.