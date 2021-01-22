Столичные власти опровергли слухи о массовых проверках перепланировок квартир

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В Москве, вопреки появившимся слухам, не проводятся массовые проверки незаконных перепланировок квартир. Об этом сообщили ТАСС 21 января в пресс-службе Мосжилинспекции.

"Информация о массовых проверках квартир на предмет выявления незаконной перепланировки недостоверна", - прокомментировали в ведомстве сообщение канала "РЕН ТВ" о таких проверках.

В Мосжилинспекции отметили, что проверки проводятся только на основании обращений или жалоб граждан, органов исполнительной власти, а также управляющих и специализированных организаций. Кроме того, факт незаконной перепланировки может быть установлен в процессе согласования ранее выполненных работ.

В ходе проверки по обращению сотрудники устанавливают соответствие помещения технической документации. При этом ведомство устанавливает правообладателя и уведомляет его о предстоящей проверке. Если собственник дважды добровольно не предоставляет доступ в помещение, инспекция обращается в суд с иском о понуждении предоставить доступ, а решение суда исполняет Федеральная служба судебных приставов.

В случае выявления самовольной перепланировки владельцу помещения грозит административная ответственность. Также нарушитель должен привести помещение в первоначальное состояние.

Напомним, с августа прошлого года согласовать перепланировку жилых и нежилых помещений в московских многоквартирных домах с 21 августа можно только в режиме онлайн . Соответствующие изменения были внесены в постановление мэрии об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений.

В конце апреля 2020 года президент России Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы за незаконную перепланировку жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме для должностных лиц и предпринимателей. Закон ввел административную ответственность за такое нарушение для юридических и должностных лиц и индивидуальных предпринимателей. Штрафы по нему составляют 4-5 тыс. рублей для должностных лиц и ИП и 40-50 тыс. рублей для юрлиц.

Также законом предусмотрены штрафы за порчу жилых помещений или использование их не по назначению. Для должностных лиц штраф составит 2-3 тыс. рублей, а юридическим лицам и ИП придется заплатить 20-30 тыс. рублей.