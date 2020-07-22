Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал поддержать внесенный ранее в правительство законопроект о "гаражной амнистии" в России. Об этом он заявил в среду, выступая перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации В феврале этого года Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство совместно разработанный законопроект, призванный упростить процедуру оформления в собственность гаражей и земельных участков, на которых они расположены

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал поддержать внесенный ранее в правительство законопроект о "гаражной амнистии" в России. Об этом он заявил в среду, выступая перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства.

"У нас 1,4 млн земельных участков под гаражами, примерно такая цифра. И у нас где-то 37 тысяч официально зарегистрированных гаражных кооперативов. Конечно, все хотят справедливости. Законопроект подготовлен, что касается меня, то я лично его будут поддерживать, потому что это восстановление справедливости, если у человека был гараж, то нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил", - сказал Мишустин (цитата по "Интерфаксу").

"Я сам пострадал из-за отсутствия закона о "гаражной амнистии", у меня был гараж, но мы его, к сожалению, не смогли удержать", - добавил глава правительства.

Напомним, в феврале этого года Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство совместно разработанный законопроект, призванный упростить процедуру оформления в собственность гаражей и земельных участков, на которых они расположены. Законопроект предлагает особый механизм оформления прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, или принадлежащие гражданам места в коллективном гараже.

Сейчас в законодательстве нет отдельного документа, регламентирующего деятельность гаражно-строительных кооперативов, а также определения понятий "гараж" и "гаражно-строительный кооператив". Из-за этого многие гаражи оказались вне правового поля. Если в марте 2019 года Росреестр оценивал их количество в 2 млн, то в феврале речь шла уже минимум о 3,5 млн незарегистрированных гаражей.

"Законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение гражданином таким объектом гаражного назначения: например, длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, документы, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации, ранее полученные документы технической инвентаризации и другое. Кроме того, субъекты Российской Федерации наделяются полномочиями по установлению дополнительного перечня документов, которые позволят гражданам приобрести право на землю под гаражом", - отмечали в Росреестре.