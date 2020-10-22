Пресс-служба Правительства России Мишустин заявил о продлении программы льготной ипотеки до июля 2021 года

Пресс-служба Правительства России

Правительство продлит программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 22 октября.

"Сегодня в повестке заседания Правительства вопрос, который касается миллионов людей. Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года. Изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала. Многие семьи воспользовались этой программой. Помогла она поддержать и строительную отрасль. На прошлой неделе на совещании с Правительством Президент выступил с инициативой сохранить льготную ставку до 1 июля 2021 года. Сегодня рассмотрим необходимые для этого поправки в законодательство", - сказал глава правительства.

Напомним, на прошлой неделе Минфин внес в правительство проект постановления о продлении до 1 июля 2021 года программы льготной ипотеки под 6,5%. По оценке ведомства, на 12 октября в России заключено 224,4 тыс. кредитных договоров на 630,8 млрд рублей по программе льготной ипотеки, а к 1 ноября эти показатели составят около 268 тыс. кредитов на сумму 800 млрд рублей из 900 млрд, предусмотренных при запуске программы.

"Продление программы до 1 июля 2021 года позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн руб., в том числе 90 тыс. кредитов на 270 млрд руб. - в ноябре-декабре 2020 года", - отметили в Минфине.

12 октября стало известно, что Минфин разработал проект постановления правительства о продлении действия программы льготной ипотеки до 31 декабря 2021 года. Также в Минфине предложили увеличить максимальную сумму кредитов, которые могут выдавать банки по этой программе, с нынешних 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.

14 октября президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года. "Действительно, эта мера популярная и востребована, и реально людей поддерживает. Она не должна прекратить свое функционирование, давайте продлим ее хотя бы до середины следующего года", - заявил Путин на совещании с членами правительства. В результате Минфин скорректировал первоначальный проект.

Правительство РФ приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% в конце апреля. Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В конце июня правительство повысило максимальные суммы ипотечных кредитов по программе с 8 до 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и с 3 до 6 млн рублей для жителей других регионов.