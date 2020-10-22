Moscow-Live.ru / Николай Будишевский В Росреестре сообщили о рекордном количестве сделок с недвижимостью в Москве

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский

По итогам сентября в Москве был установлен новый рекорд по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Об этом сообщили в столичном управлении Росреестра.

В общей сложности ведомство зарегистрировало в сентябре 14 985 ДДУ на рынке жилой и нежилой недвижимости. По сравнению с августом этот показатель вырос на 66%, а в годовом выражении - более чем двое.

"В сентябре 2020 года в Москве обновлен рекорд по количеству зарегистрированных Росреестром договоров участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости - почти 15 тыс. Данный показатель на 4% превысил июнь прошлого года, когда в столице был зафиксирован предыдущий максимальный объем регистраций на первичном рынке - 14,5 тыс. ДДУ. Такой ажиотаж, вероятнее всего, основан на том, что большинство граждан не стали откладывать покупку недвижимости на октябрь - последний месяц действия госпрограммы льготного кредитования жилья в новостройках - и поспешили реализовать отложенный спрос в сентябре, - сообщил глава управления Игорь Майданов.

Всего за девять месяцев 2020 года в Москве зарегистрировали более 70,6 ДДУ, на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом рекордный показатель сентября заметно улучшил общие итоги за январь-сентябрь: по итогам восьми месяцев в Москве было зарегистрировано на 24% меньше ДДУ, чего год назад.

Напомним, на прошлой неделе Минфин внес в правительство проект постановления о продлении до 1 июля 2021 года программы льготной ипотеки под 6,5%. По оценке ведомства, на 12 октября в России заключено 224,4 тыс. кредитных договоров на 630,8 млрд рублей по программе льготной ипотеки, а к 1 ноября эти показатели составят около 268 тыс. кредитов на сумму 800 млрд рублей из 900 млрд, предусмотренных при запуске программы.

"Продление программы до 1 июля 2021 года позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн руб., в том числе 90 тыс. кредитов на 270 млрд руб. - в ноябре-декабре 2020 года", - отметили в Минфине.