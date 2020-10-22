mosreg.ru Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова

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Власти Московской области рассчитывают завершить строительство всех проблемных объектов обанкротившегося девелопера Urban Group до конца 2022 года. Об этом сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, передает РИА "Новости".

Из презентации ведомства следует, что до конца 2020 планируется завершить строительство одного корпуса ЖК "Митино О2" и трех корпусов комплекса "Опалиха О3" в Красногорске, а также шести многоквартирных домов ЖК "Видный город" в Видном.

"Большая часть домов будет достроена в 2021 году. Это порядка 40 домов и 6400 дольщиков", - сообщила Федотова. В 2022 году власти рассчитывают завершить строительство пяти корпусов "Митино О2", 14 корпусов в ЖК "Лесобережный", 16 корпусов в "Видном городе" и 12 корпусов ЖК "Лайково" в Одинцово. Кроме того, будет построено 10 объектов социальной инфраструктуры.

Отметим, на днях дольщики жилых комплексов Urban Group ("Лесобережный", "Лайково", "Митино О2", "Опалиха О3" и "Видный Город") написали письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на бездействие Фонда защиты прав дольщиков.

Напомним, в июле 2018 года Арбитражный суд Московской области признал банкротом все пять входящих в Urban Group компаний. Достройка объектов обанкротившегося девелопера финансируется за счет средств бюджета Московской области, Фонда защиты прав дольщиков и федеральных средств. Ранее сообщалось, что для завершения всех строек Urban Group потребуется около 71 млрд рублей.

Сейчас Фонд защиты прав дольщиков достраивает 63 многоквартирных жилых дома в 6 жилых комплексах Urban Group. Из них 13 уже достроены, а еще по 2 домам принято решение о выплате компенсаций. Совокупно речь идет о более 17 тыс. дольщиков, чьи права будут восстановлены после завершения строительства.

В сентябре Фонд защиты прав дольщиков выставил на торги квартиры, которые не успел продать обанкротившийся девелопер. "Квартиры, не распроданные застройщиком-банкротом Urban Group, будут реализованы через механизм аукциона. Фонд защиты прав дольщиков в качестве нового застройщика гарантирует выполнение всех обязательств перед покупателями: соблюдение заявленных сроков строительства и качества проводимых работ. Участником аукциона может стать любой желающий. В процессе аукциона участники смогут подать предложения о цене, предусматривающие повышение текущего максимального предложения о цене договора на шаг аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену договора", - говорилось в сообщении Фонда.