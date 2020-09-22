Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин В России выдали свыше 10 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Росреестр с начала действия программы "Дальневосточная ипотека" зарегистрировал сделки в отношении более чем 10 тыс. объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Росреестр с начала действия программы "Дальневосточная ипотека" с декабря 2019 года по состоянию на 11 сентября 2020 года зарегистрировал ипотечные сделки в отношении 10 192 объектов недвижимости", - заявил глава ведомства Олег Скуфинский (цитата по "Интерфаксу").

Лидерами по числу ипотек в рамках программы стали Якутия и Приморский край, где было зарегистрировано 2 885 и 2 233 ипотеки соответственно. Далее идут Хабаровский край (1 415), Бурятия (1 345), Амурская область (843), Забайкальский край (741), Сахалинская область (597), Камчатский край (71), Еврейская автономная область (59), Магаданская область и Чукотский АО (3 ипотеки на два региона).

"В среднем каждый день в 11 регионах ДФО поступает порядка 500 заявлений на регистрацию ипотеки по всем ипотечным программам, из них около 40% в электронном виде", - добавили в Росреестре.

Напомним, в начале декабря прошлого года правительство приняло постановление о запуске программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2%. В рамках программы государство субсидирует процентную ставку по ипотечным жилищным кредитам до уровня 2% молодым семьям и родителям-одиночкам не старше 35 лет, проживающим на территории Дальневосточного федерального округа.

Программа льготной ипотеки предусматривает выдачу ипотечных кредитов в размере до 6 млн рублей по ставке в 2% годовых на срок до 20 лет. Всего в рамках программы планируется выдать около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно один раз. Изначально первоначальный взнос по льготному кредиту должен был составлять не менее 20%, но в августе 2020 года для всех программ льготной ипотеки его снизили до 15%. Выплатить взнос заемщики могут за счет материнского капитала, а многодетные семьи могут дополнительно смогут получить выплату от государства до 450 тыс. рублей на погашение кредита при условии рождения третьего или последующего ребенка после 1 января 2019 года.

В середине декабря прошлого президент Владимир Путин допустил, что запущенная на Дальнем Востоке программа льготной ипотеки может быть распространена и на другие регионы. В конце августа 2020 года глава правительства Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития России, Минфину, Минстрою совместно с госкомпанией "Дом.РФ" проработать предложения по расширению программы "Дальневосточная ипотека" на всю территорию Чукотки и Магаданской области.