www.winkworth.co.uk В Лондоне на продажу выставили самый узкий дом

www.winkworth.co.uk

В Лондоне на продажу за 950 тыс. фунтов стерлингов (1,2 млн рублей) выставили самый узкий дом в городе. Ширина его фасада в самой узкой части составляет всего 1 метр 65 сантиметров.

Бывшая пятиэтажная шляпная мастерская в районе Шепердс Буш за последнее десятилетие почти вдвое выросла в стоимости. Нынешний владелец дома - юрист, который продает его из-за переезда за границу. На первом этаже здания сохранилась витрина с лампой в форме шляпы, а также красивый старинный паркет. Из кухни можно попасть в небольшой частный сад, также на одном из этажей есть выход на открытую террасу с видом на Лондон, пишет TJ.

Общая площадь дома составляет 96 квадратных метров. В нем есть две спальни и оригинальная ванная комната, а также винтовая лестница. Также сообщается, что дом расположен между рестораном и салоном красоты.

FOX NEWS: Thinnest house in London selling for $1.3 million pic.twitter.com/GUw0OTs1ac— Tanveer (@Tanveer94924481) September 17, 2020

В Лондоне выставили на продажу самый узкий дом https://t.co/HX68Pi3TGT pic.twitter.com/2mNqMrDcfe— 12_white (@mikky_nn) September 22, 2020

Как отмечает Fox News, за 11 лет, прошедших с момента покупки необычного дома его нынешним владельцем, стоимость этой недвижимости выросла примерно вдвое.