ЦИАН В Подмосковье на продажу выставили апартаменты с жилой площадью 2 квадратных метра

ЦИАН

В подмосковном Красногорске выставили на продажу апартаменты, в которых заявленная жилая площадь составляет всего 2 квадратных метра. Объявление о продаже таких апартаментов появилось на сайте сервиса ЦИАН.

Выставленный на продажу за 1,15 млн рублей лот расположен на 3 этаже многоквартирного дома, построенного в 2017 году. Общая площадь помещения составляет 6,6 квадратного метра. В апартаментах есть душ, санузел, холодильник кровать, плита и стол.

Как сообщили РБК в компании "Инком-Недвижимость", которая представляет интересы продавца, это помещение формальное не числится жилым, поэтому в нем нельзя оформить регистрацию. Также в комнате нет окон, но есть вентиляция. Доступ в помещение осуществляется с лестничной клетки, где расположены полноценные квартиры, а продавец не рассматривает возможность продажи лота в ипотеку.

В Красногорске продают шикарные апартаменты площадью 6.6 кв.м. И всего за 1 150 000 рублей.



Небывалый уровень комфорта и всего за такие смешные деньги pic.twitter.com/hiCvlCU0yh— Дикая Москва (@WildWildMoscow) September 22, 2020

Напомним, осенью прошлого года в столичных новостройках появились в продаже квартиры площадью чуть больше 11 квадратных метров, ставшие самыми малогабаритными в истории столичных новостроек.

В середине января стало известно, что средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в России с 2010 по 2019 годы, составила 58,9 квадратного метра, сократившись на 22% по сравнению с показателем предыдущего десятилетия (75,2 квадратного метра). Аналитики назвали постепенное сокращение площади вводимого жилья одним из ключевых трендов минувшего десятилетия: с 60-х годов, когда в стране начали массово строить хрущевки, средний размер вводимых квартир неуклонно рос вплоть до 2009 года. При этом средняя площадь квартир, введенных в последние 10 лет, уступила даже показателю 90-х годов (62,3 квадратного метра).