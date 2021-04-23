Виталий Мутко

Пресс-служба президента России

Суммарный объем привлеченных в текущее многоквартирное долевое строительство средств в России превысил 4 трлн рублей. Об этом сообщил гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

"Мы видим по данным из аналитических систем, что люди стали охотнее покупать квартиры в строящихся домах. Это объясняется в первую очередь снижением рыночных ставок по ипотеке и реализацией программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. По нашим данным, на 19 апреля было приобретено уже 42 млн кв. м строящейся жилплощади на сумму 4 трлн рублей", - рассказал Мутко.

В госкомпании отметили, что активные продажи строящегося жилья повышают финансовую устойчивость застройщиков и позволяют наращивать темпы запуска новых проектов. Так, за последние восемь месяцев на рынок вышли проекты общей площадью 23,2 млн квадратных метров, и этот показатель на 51% превысил показатель аналогичного периода годом ранее. Росту спроса также поспособствовал переход отрасли долевого строительства на проектное финансирование.

По состоянию на 19 апреля в России строилось 92,5 млн квадратных метров жилья в многоквартирных домах в рамках закона о долевом строительстве.54,6 млн квадратных метров возводится по схеме проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. Треть этого жилья на сумму 1,8 трлн рублей уже продана.

Напомним, на днях гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев заявил, что российские застройщики, которые возводят примерно 2,7 млн квадратных метров жилья, находятся под угрозой банкротства , что грозит появлением новых обманутых дольщиков.

В начале апреля Тимофеев сообщил , что в России продолжают появляться проблемные жилые дома, и это создает риски появления до 25 тыс. новых обманутых дольщиков. "У нас до сих пор появляются проблемные объекты, и мы думаем, что это будет еще как минимум 2-2,5 года. Мы делаем осторожные прогнозы, но это порядка 15, 20, а то и 25 тыс. пострадавших граждан. Более того, за первый квартал 2021 года уже появилось 5 тыс. обманутых граждан", - сказал Тимофеев.

В настоящее время в реестре проблемных объектов числится в общей сложности 2881 дом общей площадью почти 17,3 млн квадратных метров. По данным Фонда защиты прав дольщиков, в России насчитывается более 120 тыс. обманутых дольщиков.