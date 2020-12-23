Госдума 23 декабря приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ), также известный как законопроект о всероссийской реновации. Об этом сообщает "Интерфакс". Во втором чтении нашумевший законопроект депутаты приняли накануне.

Напомним, суть законопроекта, который был внесен в Госдуму в середине сентября группой сенаторов, состоит в том, чтобы создать единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве. Изначально документ гласил, что в проект программы по сносу и реконструкции может быть включен многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Также он позволял принудительно переселять жителей домов, включенных в реновацию, "с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения".

Эти и другие положения законопроекта подверглись серьезной критике со стороны экспертов и общественников, но это не помешало депутатам принять документ в первом чтении в ноябре.

По итогам второго чтения в законопроект было внесено много поправок. В частности, теперь в законопроекте указано, что в голосовании по включению дома в программу реновации должны участвовать собственники жилых помещений в доме. За включение в программу должны высказаться две трети участников голосования, а для выхода из программы достаточно одной трети голосов. Также документ предполагает также предоставление собственникам равноценного или равнозначного жилья либо денежное возмещение.

При этом если собственник в течение 90 дней не подпишет договор о предоставлении компенсации или новой квартиры, его могут обязать к переселению через суд. Нежилые помещения во включенных в программу домах будут изымать у владельцев с выплатой компенсации.

Одобренная во втором чтении версия законопроекта больше не содержит норму, по которой программа реновации могла реализовываться на застроенных территориях, не менее 50% земель которых занимают аварийные и подлежащие сносу многоквартирные дома. Теперь документ предусматривает включение в программы КРТ только аварийных и подлежащих реконструкции по федеральным критериям зданий, а также ветхих построек, критерии для которых должны утверждать сами регионы. Такими критериями могут стать физический износ конструкций выше установленного местными нормативами уровня, время постройки здания в определенный, выбранной регионом период "индустриального домостроения" и превышение стоимости капитального ремонта дома над федеральными нормами. Документ позволяет включать в КРТ и индивидуальное жилье в случае согласия его собственников.

Законопроектом предусмотрено, в каких случаях программы комплексного развития будут реализовываться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления. Так, кабмин сможет объявить о проведении реновации в границах территории, где земельные участки и объекты недвижимости находятся в федеральной собственности. Программы будут реализовывать в рамках приоритетного инвестиционного проекта с привлечением бюджетных средств. Если программу инициирует субъект РФ, то она будет проводиться за счет бюджета региона. Такое решение будет приниматься в том случае, если территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах двух и более муниципальных образований. В остальных случаях реновации будет проводиться по решению главы местной администрации.

Реализовать проект комплексного развития территории сможет как сам инициатор программы, так и выбранное для этого юридическое лицо. Право осуществления КРТ будет разыгрываться на аукционе или конкурсе, участвовать в котором смогут организации, имеющие опыт участия в капитальном строительстве общим объемом не менее 10% от утвержденного в проекте КРТ за последние пять лет.

Стоит отметить, что при рассмотрении законопроекта во втором чтении были учтены далеко не все замечания. Так, к законопроекту поступило более 130 поправок, но в итоге Госдума одобрила только 58 из них.

Общественники критиковали обновленную после первого чтения редакцию законопроекта и призывали депутатов не принимать документ.

"Он по-прежнему нарушает базовые имущественные права граждан. Это проявляется, в частности, в том, каким образом многоквартирные дома, не признанные аварийными, включаются в решение о комплексном развитии территории", - написал на днях в Facebook общественный деятель и один из лидеров движения противников программы реновации в Москве Александр Эйсман.

По его мнению, предложенный механизм голосования собственников по вопросу включения дома в программу реновации фактически отменяет право частной собственности на квартиры в многоквартирном доме.

"На проведение общих собраний гражданам отводится определенный срок, который в предельном случае может составлять всего месяц - что, разумеется, крайне мало. Если они не успевают провести общее собрание в этот срок, то их дом включается в решение о комплексном развитии просто "по умолчанию". В дальнейшем собственники все-таки могут проголосовать и вывести свой дом из решения о комплексном развитии, но для этого им опять нужно будет уложиться в некоторый срок. Причем теперь этот срок даже не будет известен заранее: общее собрание нужно будет провести "до дня утверждения документации по планировке территории". То есть граждан сначала ставят перед фактом, что их дома будут снесены. А потом им даётся некоторая возможность отбиться от сноса. И если они по какой-то причине не воспользуются этой возможностью, то их молчание будет истолковано как согласие", - считает Эйсман.