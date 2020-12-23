Пресс-служба Президента России Совместное заседание Государственного Совета и Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам (в режиме видеоконференции)

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание проблеме расселения аварийного жилья. Об этом он заявил 23 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб и так, чтобы новые у нас не росли эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались", - отметил Путин (цитата по ТАСС). С такими словами он обратился к курирующему строительную отрасль вице-премьеру Марату Хуснуллину.

По мнению президента, в правительстве кабмине прекрасно знают, "что это такое, как к этому подходить", но он подчеркнул необходимость обратить на эту проблему особое внимание.

"У нас программы соответствующие были, они в известной степени продолжаются, но мы не можем забыть об этом и забыть об этой категории наших граждан, в сторону отодвинуть, как будто мы не замечаем, что там происходит", - сказал Путин.

Напомним, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годах планируется переселить 530 тыс. россиян, проживающих в аварийном жилье общей площадью около 9,55 млн квадратных метров. В 2025 году за счет финансирования строительства в 2023-2024 годах будет переселено еще 133 тыс. человек из 2,4 млн квадратных метров аварийного жилья. На эти цели планируется выделить свыше 507 млрд рублей. При этом нацпроект предусматривает расселение аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года.

К началу ноября этого года в рамках нацпроекта из аварийного жилья площадью 1,77 млн квадратных метров были переселены 109 тыс. человек, что превысило плановые показатели на 2020 год.

23 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект о комплексном развитии территорий. Суть неоднозначного, по мнению экспертов и общественников, документа состоит в том, чтобы создать единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве.