Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), который скоро будет закрыт и преобразован, обнародовал очередное крупное расследование. Его фигурантом стал полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Текстовая версия расследования была опубликована в блоге Навального.

Вступительная часть расследования посвящена протестам в Хабаровском крае, которые начались после ареста губернатора региона Сергея Фургала. Навальный считает, что Трутнев имеет отношение к аресту Фургала и не скрывает своего неприязненного отношения к арестованному губернатору.

Далее Навальный отметил, что Трутнев ежегодно декларирует доход в сотни миллионов рублей (например, в 2018 году Трутнев заработал 538,4 млн рублей), но его источники неясны, поскольку свой бизнес и акции полпред продал около 15 лет назад.

Затем оппозиционер перешел к подробностям о недвижимости полпреда и бывшего главы Минприроды. По данным ФБК, в 2005 году Трутнев, будучи весьма обеспеченным человеком, получил от государства квартиру площадью 153 квадратных метра на Рочдельской улице в Москве, которую вскоре приватизировал и оформил на 11-летнего сына Александра. Затем Трутнев продал эту квартиру своему давнему бизнес-партнеру и бывшему депутату пермского заксобрания, Андрею Кузяеву. За собой полпред сохранил гараж в том же доме на Рочдельской улице.

Ранее во владении Трутнева находились дом и участок площадью 3,7 тыс. квадратных метров в Серебряном Бору, но затем Росреестр засекретил имя собственника этой недвижимостью - ее владельцем теперь значится Российская Федерация, как и в случаях с недвижимостью других высокопоставленных российских чиновников. В 2018 году имение Трутнева в Серебряном Бору было продано, но в его декларации за этот же год появились дом площадью 820 квадратных метров и участок площадью 7 тыс. квадратных метров. Как оказалось, это поместье находится совсем рядом с бывшим домом Юрия Трутнева в Серебряном Бору. Главный деревянный дом напоминает терем, а вход украшают скульптуры слонов и антилоп. На территории также расположен более скромный гостевой дом. В выписках на недвижимость указано, что она принадлежит Российской Федерации.

"Жить в Серебряном Бору невероятно дорого. Прямо сейчас дом в два раза меньше и сильно менее шикарный, чем трутневский, продается за 1,2 млрд рублей. То есть его теремок мы можем оценить в 2 млрд минимум", - пишет Навальный.

Дополнительный бонус нашего нового расследования. Посмотрев на этих слоников перед домом министра-миллиардера, вы поймете почему при Путине в России никогда не будет построено ничего выдающегося или просто приличного. https://t.co/zE13ESQZnp pic.twitter.com/N57KMeOPS3— Alexey Navalny (@navalny) July 23, 2020

При этом в декларации Трутнева не указана покупка дорогостоящей земли, хотя чиновник был обязан отчитаться о сделке и источниках денег на приобретение нового поместья. Кроме того, съемка с квадрокоптера позволила установить, что участок полпреда объединен с соседним участком площадью 6,9 тыс. квадратных метров: между ними нет забора, а между двумя домами проложена тропинка. Однако второй участок, оформленный на компанию "Евросистем", в декларации Трутнева не упомянут.

Правая часть этого кадра - земля Трутнева, она есть у него в декларации. Левая - земля загадочной компании, в декларации Трутнева её нет. Вот как бывает, тропинка есть, а в декларации ничего нет. Только это пользование незадекларированной землей - основание для отставки Трутнева pic.twitter.com/3J5ljZmTO1— Георгий Албуров (@alburov) July 23, 2020

На этом список дорогостоящей недвижимости Юрия Трутнева не заканчивается. У его семьи есть имение и в Пермском крае, на родине полпреда. Речь идет о целом полуострове в поселке Лукоморье. На территории площадью 3 гектара расположены причал, две вертолетные площадки, баня, а также главный дом площадью не менее 800 квадратных метров, который также похож на терем.Официально этот земельный участок находится в аренде у фирмы, которая сначала была записана на кипрский офшор, а потом переоформлена на старшего сына Трутнева. Сам Дмитрий Трутнев занимается добычей и переработкой нефти. Ему принадлежит доля в совместном предприятии с "Лукойлом", и только в этом году компания получили четыре новых лицензии на разработку месторождений в Пермском крае.

"Мы нашли и свежее решение суда: компания Трутнева судилась с местным минприроды - министерство хотело увеличить ежемесячную ставку аренды. Но ничего не вышло. Следующие 49 лет Дмитрий Трутнев будет арендовать здесь два гектара земли всего за 30 тыс. рублей в месяц", - отметил Навальный, призвав зрителей поддержать требования протестующих в Хабаровском крае.