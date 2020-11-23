Объем предложения апартаментов в Москве в третьем квартале 2020 года составил 6,4 тыс. лотов. Этот показатель стал самым низким с 2016 года. К такому выводу пришли аналитики из компании "Метриум".

"За последние три месяца предложение апартаментов уменьшилось на 14%, а с начала года - на 13%. Текущий показатель стал самым низким за последние четыре года", - приводит сообщение компании "Интерфакс". В исследовании также отмечается, что по сравнению со вторым кварталом предложение апартаментов комфорт-класса снизилось на 16%, а бизнес-класса - на 10%. По данным экспертов, с 2016 года средний объем рынка апартаментов в Москве ежемесячно оценивался в 7,5 тыс. объектов.

Что же касается совокупной площади предлагаемых объектов, то в настоящее время она составляет 360 тыс. квадратных метров, тогда как по итогам второго квартала 2020 года на рынке были представлены апартаменты общей площадью 430 тыс. квадратных метров.

"Предложение апартаментов сократилось главным образом из-за высокого спроса. Программа субсидирования ипотеки имела поначалу серьезные ограничения по размеру кредита, поэтому многие покупатели с самого начала искали подходящие объекты на рынке апартаментов, особенно в бизнес-классе, где уровень цен высокий", - прокомментировала результаты исследования управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

По ее мнению, планы Минстроя узаконить существующие апартаменты и ужесточить либо запретить строительство новых апартаментов означают, что спрос на такую недвижимость продолжит расти. При этом многое будет зависеть от того, как именно власти решат узаконить готовые или строящиеся комплексы.

Напомним, в конце сентября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что законопроект о правовом статусе апартаментов в России планируется принять до конца текущего года. "Мы подготовили закон по определению правового статуса апартаментов. Сейчас есть много споров, эта тема больше касается Москвы и крупных городов. Что такое апартаменты, как их признавать, как считать на них социальные нормы: мы планируем до конца этого года, в осеннюю сессию, принять это решение", - заявил вице-премьер.

На прошлой неделе замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что статус жилых помещений в России получат только те апартаменты, в которых созданы условиях для комфортного и безопасного проживания, а к строящимся апартаментам будут предъявляться специальные требования.