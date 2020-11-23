За десять месяцев объем ввода жилья в России снизился на 5,6%

Ввод жилых домов в эксплуатацию в октябре 2020 года снизился на 8,4% по сравнению с сентябрем и составил 6,7 млн квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свежие данные Росстата.

С учетом индивидуальных домов, возведенных на участках для ведения садоводства, показатель ввода жилья в октябре составил 7,2 млн квадратных метров (-7,4% по сравнению с сентябрем). При этом по сравнению с октябрем 2019 года показатели ввода выросли на 7,3% (с учетом домов на садовых участках) и на 2% (без них).

Что же касается динамики ввода жилья в России по итогам 10 месяцев 2020 года, то всего за это время в стране ввели в эксплуатацию 52 млн квадратных метров жилья без учета домов на участках для садоводства. Этот показатель снизился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учетом домов на садовых участках в России в январе-октябре ввели 55 млн квадратных метров жилья (-1,1%).

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, сохранить темпы жилищного строительства на фоне пандемии коронавируса помогли меры поддержки стройотрасли, включая льготную ипотеку на новостройки под 6,5%. Показатель ввода жилья за 10 месяцев Хуснуллин назвал хорошим, отметив, что весной этого года в Москве и Подмосковье из-за пандемии на время были приостановлены работы на стройках.

Напомним, в конце августа замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что строительная отрасль России вышла из кризиса, несмотря на уменьшение объемов строительства за первые семь месяцев 2020 года. "Я считаю, что отрасль из кризиса вышла. Особенно в центральных регионах. Но нужно работать нам очень плотно с увеличением предложения на рынке", - говорил Стасишин.

При этом он признал, что за семь месяцев 2020 года объем введенного жилья снизился на 7-8% по сравнению с 2019 годом. "По итогам года, думаю, что мы выйдем плюс-минус на показатели прошлого года", - прогнозировал замминистра.